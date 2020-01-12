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طهران أ. ف. ب: في تبدل كبير بعد ثلاثة ايام على تحطم الطائرة الأوكرانية، قدمت إيران أمس اعتذاراتها لإسقاطها طائرة البوينغ 737 بالخطأ، لكنها أشارت إلى مسؤولية نزعة المغامرة الأميركية في هذه المأساة. وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمعاقبة المذنبين وبدفع تعويضات من قبل إيران. وقال على صفحته على فيسبوك ننتظر من إيران إحالة المذنبين على القضاء ودفع تعويضات. وعبر أمله في استمرار التحقيق بلا تأخير متعمد وبلا عراقيل، مؤكدا أن خبراءنا الـ 45 يجب أن يتمكنوا من الحصول على كل عناصر التحقيق.

ووقعت الكارثة التي أسفر تحطمها عن مقتل جميع ركابها الـ176، معظمهم من الايرانيين الكنديين ولكن أيضا بينهم افغان وبريطانيون وسويديون واوكرانيون بعد ساعات قليلة من اطلاق طهران صواريخ على قواعد يستخدمها الجيش الاميركي في العراق.

وقال الحرس الثوري الإيراني، أمس، إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، مقدما اعتذاره عن الكارثة.

وأوضح قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، إن الولايات المتحدة هددت بضرب 52 هدفا في إيران، لذلك كانت جميع الوحدات الهجومية والدفاعية في حالة تأهب. وأضاف أن النظام الدفاعي يعمل تحت نفس الظروف نتحمل المسؤولية كاملة في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، لأننا كنا في حالة تأهب قصوى للرد على اي إعتداء أميركي

وأشار إلى أن النظام الصاروخي أخطأ بتحديد هوية الطائرة الأوكرانية، مضيفا أن مسؤول جهاز الرصد كانت لديه عشرة ثوان فقط ليتخذ قرار الرد.

وأورد المسؤول العسكري، في مؤتمر صحافي، أنه وفي مثل هذه الظروف واجه النظام الدفاعي هدفا علي بعد 19 کيلومترا.

وقال حاجي زادة تمنيت لو أموت ولا أشهد مثل هذا الحادث.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تشعر بأسف عميق لإسقاط طائرة مدنية أوكرانية، معتبرا ذلك مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر.

وكتب روحاني في تغريدة على تويتر التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصا بريئا، موضحا أن التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤولين وإحالتهم على القضاء.

من جهته، قدّم وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف اعتذارات بلاده عن الكارثة طائرة البوينغ الأوكرانيّة بدون أن يعفي واشنطن من المسؤولية.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر يوم حزين. وأضاف أن خطأ بشريّاً في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأميركية أدّيا إلى الكارثة.

ويلمح ظريف بذلك إلى التوتر الذي تلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد، بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل إطلاق صواريخ على قاعدتين تضمان جنود أميركيين في العراق.

وصدر الاعتراف الأول عن القوات المسلحة الإيرانية التي تحدثت عن خطأ بشري تسبّب بكارثة الطائرة. وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة إن الطائرة بدت هدفا معاديا (...) وأصيبت بطريقة غير مقصودة. وأضاف في وضع أزمة ويتسم بالحساسية، اقلعت الرحلة الأوكرانية رقم 752 من مطار الإمام الخميني (في طهران)، الطائرة وعند الانعطاف دخلت بطريقة خاطئة في دائرة هدف معاد بعد أن اقتربت من مركز عسكري حساس تابع للحرس الثوري بينما كان الجيش في تلك اللحظات في أعلى مستويات التأهب.

