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خامنئي أمر بتحقيقات شفافة


طهران- الوكالات: وجه المرشد الأعلى في إيران، آية الله السيد علي خامنئي، القوات المسلحة بمتابعة التقصير في حادث سقوط الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة في المستقبل.
وقال خامنئي، في بيان نشر على موقعه، أمس: بعد الاطّلاع على نتائج أبحاث هيئة الأركان العامّة حول حادثة طائرة الركّاب الأوكرانيّة وثبوت وجود خطأ بشري فيها، شعرت بثقل أكبر على كاهلي جرّاء مصيبة فقدان الركّاب أرواحهم في هذا الحادث المفجع.
وتابع بقوله: أصدرت تعليمات إلى القوات المسلحة بمتابعة التقصير في هذه الحادثة ومراعاة عدم تكرار مثل هذه الحادثة.
وكان المرشد الأعلى، أمر المسؤولين بالإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية وصدق بعد إطلاعه الجمعة على نتائج تحقيقات الأركان بخصوص الطائرة المنكوبة.


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