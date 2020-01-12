عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع محطة فوكس نيوز الأميركية إن على الحكومة العراقية دفع الأموال لدافعي الضرائب الأميركيين إذا رأدت سحب القوات الأميركية من هناك، وأشار إلى أن الهجوم الذي استهدف قاسم سليماني منع حدوث بنغازي أخرى.

وفي لقائه مع الصحفية لورا إنغراهام، كشف ترامب عن تفاصيل جديدة للمخطط الذي كان ينوي قائد فيلق القدس تنفيذه باستهداف أهداف أميركية بالخارج.

وردا على سؤال في برنامج The Ingraham Angle عن ماهية تلك الأهداف، قال يمكنني أن أكشف أنها كانت حسب اعتقادي أربع سفارات، من المحتمل أن السفارة في بغداد. وهناك احتمالات أخرى مثل قواعد عسكرية وأشياء أخرى أيضا.

وأشار إلى أن السفارة في بغداد كانت في مقدمة تلك الأهداف، موضحا أن مشهد المتظاهرين الذين أحاطوا بالسفارة وحاولوا دخولها، دفعه إلى استدعاء المسؤولين العسكريين الذين أبلغهم أننا لا نريد حدوث عملية مشابهة لاقتحام القنصلية الأميركية في بنغازي. وقال ترامب في المقابلة: كنا سنشهد بنغازي أخرى لو لم نمنع حدوث ذلك.

وقال ترامب إن الاتفاق النووي الموقع مع إيران خلال ولاية الرئيس السابق باراك أوباما سمح لطهران بالحصول على 150 مليار دولار استخدمتها في تمويل أنشطة أرهابية في اليمن وسورية، واتهم إدارة أوباما بأنها دفعت نقدا لإيران 1.8 مليار دولار.

وكان الرئيس الأميركي قد أبلغ الصحفيين الخميس أن سليماني قتل لأنه كان يستهدف السفارة الأميركية في بغداد.

وأكدت الإدارة الأميركية مرارا أن الضربة كانت بمثابة دفاع عن النفس لمنع ما وصفته بـ تهديد وشيك ضد المصالح والقوات الأميركية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للصحافيين كانت لدينا معلومات محددة حول تهديد وشيك، يشمل هجمات على السفارات الأميركية.

وفي المقابلة مع فوكس نيوز، قال ترامب إنه لم يبلغ قادة الكونغرس بالعملية مسبقا خشية حدوث تسريبات من جانبهم.

وقال إن النائبة الديمقراطية من أصل صومالي إلهان عمر اعتبرت العقوبات على إيران حربا اقتصادية، وقال بأنها تكره إسرائيل واليهود.

وخلال المقابلة سئل الرئيس عما إذا كان رد الفعل العراقي على ضربة سليماني قد يؤدي إلى مغادرة القوات الأميركية للعراق، فقال: لا مشكلة لي مع ذلك.

وعن الدعوات الأخيرة من المسؤولين العراقيين للبدء بالتخطيط لسحب القوات الأميركية من العراق، قال هذا ما يقوله العراقيون علنا. لكنهم لا يقولون ذلك في الجلسات الخاصة.

وأضاف: أنشأنا في العراق إحدى أغلى منشآت المطارات في العالم. إذا غادرنا فعليهم (العراقيون) أن يدفعوا الأموال مقابل ذلك.

وعن الطريقة التي يمكن من خلالها جمع الأموال من العراقيين، قال ترامب: لدينا الكثير من أموالهم. هناك 35 مليار دولار في حساب.

واعتبر الرئيس ترامب أن الأوضاع في الشرق الأوسط أصبحت في ظل إدارته أكثر ترويضا فقد تم القضاء على داعش وزج بعشرات الآلاف من مقاتليه في السجون.

وعن حلف الناتو، قال إنه جمع 130 مليار دولار لتمويل الحلف من ميزانيات الدول الأعضاء، بعد أن كانت الولايات المتحدة فقط هي من تموله قبل توليه الرئاسة.

واقترح تدخل الحلف في الشرق الأوسط: في حال الحاجة إلى قوات دولية، يمكن أن يتولى حلف الناتو هذه المسألة وليس الولايات المتحدة.

