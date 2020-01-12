عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: كشفت وكالة إيرانية حقيقة تقديم الرئيس حسن روحاني، استقالته من منصبه، على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية. ونقلت وكالة فارس، أمس، عن مصدر في الحكومة الإيرانية، نفي الأنباء التي تحدثت عن استقالة روحاني، بعدما تبين له أن القوات المسلحة الإيرانية هي التي قامت بإسقاط الطائرة الأوكرانية. وأفادت بأنه لا صحة لما يتناقل في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية الإخبارية عن استقالة الرئيس حسن روحاني، مؤكدة على لسان المصدر أن الرئيس الإيراني في مكتبه، منذ الصباح، وبأنه هو من أصدر بيان التعزية بشأن الطائرة الأوكرانية.