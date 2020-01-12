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علق مهرجان القرين الثقافي أنشطته لثلاثة أيام ضمن الحداد العام الذي أعلنته دولة الكويت لوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد. على أن تُستأنف أنشطة الدورة السادسة والعشرين للمهرجان اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء.

وكان وزير الإعلام وزير الدولة للشباب محمد ناصر الجبري افتتح المهرجان قبل ثلاثة أيام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء. حيث أقيم عرض أوركسترالي مستوحى من فيلم «العاصفة» الذي أخرجه الإعلامي محمد السنعوسي قبل أكثر من نصف قرن.

وفي مكتبة عبد العزيزحسين في مشرف قدمت د. ابتسام القعود محاضرة بعنوان: «تمكين قيم الولاء والانتماء للشباب»، أدارتها نعيمة الشايجي. وذلك بحضور مديرة مهرجان القرين فوزية العلي.

في البداية تحدثت القعود عن مفهوم المواطنة وقالت: قد يخطئ العديدون عندما يعرفون المواطنة أنها حب الوطن، فهذا التعريف مرتبط بمصطلح آخر وهو الوطنية، في حين أن المواطنة تعرف أنها «الصفة التي تمنح للمواطن والتي تتجدد بموجبها عدة أمور منها:، الحقوق، الواجبات»، ومن هنا فإن للمواطنة خصوصية ليست لأي صفة أخرى ، فهي تتضمن انتماء المواطن لوطنه النابع من حبه له، وخدمته له في الأوقات والأحيان كافة، واحترام المواطنين الآخرين الذين يعيشون معه على الأرض ذاتها، والذين يتقاسم وإياهم الغذاء ، والشراب، والماضي ، والحاضر، والمستقبل.

وتابعت: تعتبر المواطنة علاقة محددة ضمن القانون المعمول به في الدولة ، حيث تربط هذه العلاقة بين الدولة بكافة أركانها، وبين الانسان الذي منح صفة المواطن.

كما تحدثت القعود عن العوامل المحددة للمواطنة، وقالت: تتحدد المواطنة من خلال العديد من العوامل وعلى رأسها الولادة على أرض الوطن، وجنسية الوالدين، وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تمنح الجنسية لشخص ما إذا كان أي من والديه حاملا لهذه الجنسية ، في حين اقتصرت بعض الدول على منح الجنسية فقط في حال كان الوالد حاملا لها.

واكملت: من العوامل المهمة أيضا عامل الزواج، فبعض الأشخاص يتزوجون ممن يحمل جنسية معينة بغرض الحصول على الجنسية فقط، وأخيرا تمنح بعض الدول الجنسية بناء على ما يعرف بالتجنيس، وفي هذه الحالة فإنه يتوجب على الراغب في جنسية الدولة المانحة أن يدخل البلاد بشكل قانوني، ويقيم فيها.

وأشارت المحاضرة إلى أن معرفة مدى انتماء المرء لوطنه، عليه أولا أن يشعر بذلك الحس في داخله، ثم أن يترجم هذه القيمة الإيجابية على أرض الواقع، من خلال استعداده النفسي لان يسلك السلوكيات الإيجابية، والتي تخلق منه شخصا منتميا، مخلصا لوطنه.

وأضافت: على أولياء الأمور أن يبذلوا قصارى جهدهم في تنمية وتعزيز قيمة المواطنة لدى أبناء المجتمع. وتأصيل حب الوطن والانتماء له في نفوسهم في وقت مبكر، والعمل من أجل رقيه وتقدمه، ودفع الضرر عنه، والحفاظ على مكتسباته.

ودعت القعود إلى تعزيز حب الوحدة الوطنية في نفوس الصغار والشباب، والابتعاد عن كل الإفرازات الفئوية والعرقية والطائفية الممقوتة، ونشر حب المناسبات الوطنية الهادفة والتفاعل معها، والمشاركة في أنشطة المؤسسات الأهلية وإسهاماتها في خدمة المجتمع. وختمت المحاضرة بالقول: المواطنة تحفظ للمواطن حقوقه وتوجب عليه واجبات تجاه دولته، وتؤدي إلى رفع الثقة لدى المواطن والدولة في تجاه أحدهما الآخر.

