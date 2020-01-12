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الأمانة العامة تعزي الشعب العماني


تقدم امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل وبالنيابة عن جميع العاملين في الأمانة العامة للمجلس بخالص العزاء وصادق المواساة للشعب العماني في سلطنة عمان الشقيقة لوفاة باني نهضتها المغفور له باذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله وطيب ثراه، وجاء في بيان صادر عن المجلس: نسأل المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وشعبه الصبر والسلوان.
وإن الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في هذا المصاب الجلل تعلن عن تأجيل جميع الأنشطة
والفعاليات الخاصة بمهرجان القرين الثقافي 26 لمدة ثلاثة أيام حداداً على فقيد الأمة العربية والاسلامية الذي
شهدت العلاقات الثقافية في عهده
تطوراً وازدهاراً ملحوظاً بين الكويت وسلطنة عمان. ولطالما مثل فقيد الأمة العربية والاسلامية صور الحكمة والشورى بين شعبه الكريم وأرسى دعائم النهضة الشاملة في الشقيقة سلطنة عمان واسهم في سيادة الأمن والسلام في المحيط العربي والاسلامي قاطبة.


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