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عن سلسلة «الإبداع العربي» التي تصدرها هيئة الكتاب بالقاهرة، صدر حديثًا ديوان «قبلة في طابع بريد»، للشاعرة الليبية عائشة إدريس المغربي، المقيمة حاليا في فرنسا، يتسم الديوان بطابع البهجة- شأن كتابات الشاعرة-والرغبة في الحياة والحب والجمال، بلغة سلسلة واقتراحات لصور جديدة مدهشة تتقافز بأناقة، تنقل القارئ من عالم إلى آخر، دون أن يفقد علاقته القوية بتجربتها الحياتية، حيث تقول:

«إن الخيال في الأرض لكننا ننفضه من ترابها».

صعدتُ الحافلةَ الخطأ

نزلتُ في محطةٍ نائيةٍ اسمها محطة العنب القمري

وكان الغرباءُ المضيئون بالنبيذ

يرقصون على حافة النهر الخمريِّ

بينما العطشُ يسقطُ في لساني

وأنا أتذكرُ بصعوبةٍ

بيتي الصغيرَ على ضِفَّة نهر الحليبْ

أُلصِقُ فُتاتَ الصورِ

كيْ أرسمَ طريقَ عودتيْ

لكنني أحببتُ الغُرباءَ

وبدتِ الأشياءُ التي كُنتُ أخافها أكثرَ فتنةً

وأحببتُ ابتسامتي

وهي تنزلقُ في الماءِ وتقهقهُ

مع تلك الرقصةِ المضيئةِ

يذكر أن الديوان «قبلة في طابع بريد» هو السادس في الرحلة الإبداعية للشاعرة عائشة إدريس المغربي، حيث سبق لها أن أصدرت: «الأشياء الطيبة» 1986، «البوح بسر أنثاي» 1996، «أميرة الورق» 1999، «صمت البنفسج» 2007، «الحياة الافتراضية للسعادة» 2017، ورواية «يحدث» 2013، ومسرحية «بائعة الزهور» 2014، كما صدرت لها عدة قصائد مترجمة إلى الفرنسية ضمن كتاب شعري يضم قصائد عن غزة، وترجمات أخرى.

