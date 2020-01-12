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تتواصل في العاصمة الاردنية اعمال الدورة الـ 12 لمهرجان المسرح العربي الذي تنظمة الهيئة العربية للمسرح. وكانت مسرحية صدى الصمت لفرقة المسرح الكويتي قد فازت بجائزة القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي خلال اعمال الدورة الثامنة التي استضافتها يومها الكويت . وترسيخا لمكانة واهمية تلك التجربة كونها العمل المسرحي الكويتي الوحيد الفائز بجائزة القاسمي ما يجعله أهم إنجاز مسرحي في تاريخ المسرح الكويتي الحديث وتاريخ فرقة المسرح الكويتي. وحري بالذكر ان مسرحية صدى الصمت تأليف الكاتب العراقي الراحل قاسم مطرود وإخراج الفنان فيصل العميري . وتقديم فرقة المسرح الكويتي . عن هذه التجربة يقول الفنان أحمد السلمان رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي :

- ضمن رهاننا الدائم في مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي على جيل الشباب جاءت تجربة مسرحية صدى الصمت لتذهب بعيدا في طروحاتها ومضامينها وايضا في مد جسور التواصل مع المبدع العربي في كل مكان وبالذات مع نص للكاتب العراقي الراحل قاسم مطرود الذي اختاره المخرج المتميز فيصل العميري ليكون منصته لتلك التجربة مع فريقه الذي يعرفه من كوادر فنية وتقنية. وكان ان قدمنا التجربة في المرة الأولى في الشارقة بدعوة كريمة من لدن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال ايام مهرجان الشارقة الخليجي. ويومها حصدت المسرحية أربع جوائز من بينها أفضل إخراج وتمثيل ومؤثرات وغيرها.. وحينما جاء الموعد التالي حيث الكويت تستضيف أعمال الدورة الثامنة لمهرجان المسرح العربي كانت مبادرة المخرج المتميز فيصل العميري في تقديم قراءة إضافية للتجربة مما منحها أبعاد فنية وإنسانية وإبداعية فكان الحصاد المحجل الذي منحنا شرف جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي وهو الوسام الأرفع الذي نفتخر به ونتشرف والذي راح يشكل حافزا ومحركا ودافعا لمنهجيتنا في الاعتماد والرهان على جيل الشباب في جملة التجارب المسرحية التي قدمتها فرقة المسرح الكويتي.

من جانبه يقول المخرج المتميز فيصل العميري :

- كان السعي دائما وراء نص يحاكي خلجات الذهن فمنذ أن تعرفت على رائعة الكاتب الكبير قاسم مطرود وأنا في انشغال ذهني مع نصوصه وتجاربه الفنية فقد قدم لنا قاسم مطرود الأحجية الفنية في سياق ذهني مبتكر وهذا ماوجدته في رائعته صدى الصمت.

هذا النص المركب في شخوصه والمبتكر في أفكاره جعلنا نغوص بحثاً عن ذواتنا من خلال فرضية بسيطة جدا وهي لو أننا ألغينا حدود اللغات واللهجات وبقى الحس الإنساني هو الغالب والمسيطر لكنا في عالم أفضل وأكثر حيوية وبهجه إلا أننا اضطررنا للبحث المفصلي الذي من شأنه تفكيك هذه الأحجية وتقديما بشكل أبسط وهي أنه مهما كان هناك من بعد لغوي لابد من وجود عامل مشترك بين الشعوب وهذا العامل المشترك وللأسف هي الحرب.

رحلتنا مع نص صدى الصمت لم تكن بسيطة في التفكيك والتمحيص واستغلال كل زاوية من زوايا الذاكرة الانفعالية بل على العكس فقط ألهمتنا هذه التجربة بالبحث بشكل أنضج وهي كيفية إسقاط المخيلة في بحر الخيال واغماسها من الشعور المشترك وهو النجاة من الخطر المهدد لحياة البشر وهذا الخطر كما ذكر الكاتب وكما قلنا لهو خطر ظاهره عنيف وباطنه أعنف وهي حرب ودمار داخلي للإنسان ووضعه في قائمة الجهلاء ومنعه من الوعي الحسي والفكري وهذا ما شدني في مرموزات صدى الصمت التي هي بحق رائعه من روائع المسرح الحديث. بدوره، يقول الفنان فيصل العبيد مهندس السينوغرافيا في مسرحية صدى الصمت:

- تجربتي في صنع السينوغرافيا في مسرحية صدى الصمت كانت تلك التجربة الأصعب لأسباب عدة أولها النص، حيث انه لم يكن كسائر النصوص المسرحية التي تقترح لك المكان أو المنظر الذي تنطلق منه كتصور مبدئي ومن ثم تبدأ رحلة السينوغرافيا مع تصورات المخرج المقترحة، هذا النص الجميل للراحل قاسم مطرود كان يحمل غربة وهم وحب وتضادات تجعل المتلقي هو من يتخيل ويضع الأسئلة ويحفز الخيال لدى الحضور، وهنا أصل المعضلة كيف للسينوغراف ان يصل إلى مخيلة أكبر عدد من الجمهور الذي أصبح شريك فعال في ما يملك من مخزون لصور ربما تكون هي الأقرب والأصح من قبل المتلقي ، فوجدت انه يتوجب علي احترام مخيلة الجمهور وأن اترك له حرية الخيال في رسم ما يشاء من صوره، على اثر هذه القناعه قمت بتصميم مجموعة من البراويز الفارغة بفضاء أسود كان يتلون ويشكل من خلال الممثلين ومفردات النص الإرشادية المنطوقة من خلال شخصية الدراماتورج، وامام كل تلك الصعوبات والمسؤولية تكون الأمور أسهل بوجود فريق محترف، مخرج واعي وممثلين مقتدرين وفريق تقني وإداري محترف والكل يعمل بحب وبروح واحدة ذلك هو فريق العمل الذي عمل بصمت وترك صدى.

وتقول نجمة العرض الفنانة سماح :

- تجربتي في مسرحية صدى الصمت هى من أهم التجارب في حياتي حتى الآن، حتى منذ بداياتي إلى اليوم، أولا لانها كانت بالنسبة لي عودة للمسرح الأكاديمي، بعد انقطاع دام في الفترة من عام 2002 ولغاية 2014، وثانيا لأنني رجعت مع فرقة المسرح الكويتي، الذين حققت معهم آخر نجاحاتي في عام 2002 في مسرحية زكريا حبيبي ثالثا وهو الأهم أنني رجعت مع مجموعة ما في فنان ما يطمح أن يكون جزءا من هذه المجموعة. وسوف أتكلم عن الأفكار قبل أن أتحدث عن الأشخاص. حيث يطمح كل فنان أن يكون جزءاً من مجموعة تفكر بصوت عالي، تسعى إلى التطور. عندها روح التجربة، وهي تعي قيمة ومكانة التجربة التي تخوضها . وهي ليست مجرد تجربة من باب المحاولة . بل انهم يتحركون لتجربة يسعون لتحقيقها وهم يعون ابعادها ومضامينها وهذة المجموعة ضمت الفيصلين . فيصل العميري وفيصل العبيد . وانا اعتبر العميري أقوى مخرج مسرحي . بل هو من أقوى المخرجين المسرحيين العرب، بالإضافة إلى السينوغراف فيصل العبيد. فيما قال الفنان علي الحسيني :

- أرى تجربة مسرحية صدى الصمت من خلال ثلاث زوايا، زاوية تخص الفرقة، وزاوية تخص الفريق وأخيرة تخصني شخصياً. فيما يخص الفرقة هى تجربة امتداد لفرقة المسرح الكويتي. وهي تجربة تحمل أكبر كم من النضج الفني اختزال لتجربة سنوات في تجربة مهمة مثل صدى الصمت. تجربة تحمل معها أبعاد نفسية وأبعاد فنية والأهم من كل هذا تحمل معها أبعاد إنسانية في العرض المسرحي .

