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انطلقت مساء امس الاول الجمعة في العاصمة الأردنية فعاليات الدورة الثانية عشرة لمهرجان المسرح العربي الذي تنظمة الهيئة العربية للمسرح برعاية سامية من الملك عبدالله بن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية وبدعم من لدن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الامارات العربية المتحدة . وتشارك الكويت بعرضين في مسابقات المهرجان حيث تتنافس مسرحية «الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي على جائزة «القاسمي» لأفضل عرض مسرحي عربي . بينما تعرض في المسار الموازي مسرحية «على قيد الحلم» لفرقة مسرح الشباب. كما يمثل الكويت في المهرجان عدد بارز من أهم نجوم المسرح والنقد والإعلام الذين يشاركون في عدد من تظاهرات هذا العرس المسرحي العربي .

وفي كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح شدد الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الكاتب الاماراتي اسماعيل عبدالله على المبادرة الكريمة للمملكة الأردنية في استضافة هذا الحدث المسرحي البارز وايضا في الجهوزية العالية في استقبال وتنظيم فعاليات عرس المسرح العربي، مبشرا بدورة مسرحية يجمع تحت مظلتها المبدعين من أجيال المسرح في العالم العربي .

بدوره، اكد الكاتب والمخرج المسرحي البحريني خليفة العريفي الذي كتب وألقى كلمة يوم المسرح العربي، على أهمية الصورة في هذه المرحلة من تاريخ الفنون والمسرح على وجه الخصوص، كما شملت الكلمات التي ألقيت خلال حفل الافتتاح على مفردات الترحيب والدعوة للاحتفاء بالمسرح ورجالاته. وقد شهد حفل الافتتاح تكريم كوكبة من الكوادر المسرحية الاردنية .

وبمشاركة أكثر 400 من مسرحياً عربياً، وتحت عنوان «المسرح معمل الأسئلة ومشغل التجديد»، ستمضي أحداث وفعاليات مهرجان المسرح العربي وذلك في الفترة من 10 – 16 يناير الحالي.

وسيشهد المهرجان تقديم 15 عرضاً مسرحياً من ثماني دول عربية تشارك في دورة هذا العام، ستة عروض منها داخل المسار الأول التي لا تتنافس على جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي في العام 2019، وتسعة عروض ضمن المسار الثاني المنافس على الجائزة.

أما عروض المسار الأول فهي: «أيام صفراء» من إنتاج مسرح الهناجر المصري، تأليف دانييلا يانيتش، إعداد عمر توفيق وإخراج أشرف سند،المسرحية السورية «ثلاث حكايا» للمسرح القومي في دمشق، تأليف أزوالدو دراغون وإخراج أيمن زيدان، العرض الجزائري «رهين» إنتاج المسرح الجهوي في باتنة، تأليف محمد بويش وإخراج شوقي بوزيد، العرض المغربي «سماء أخرى» المأخوذ عن مسرحية «يرما» للإسباني فيديريكو غارثيا لوركا. من إنتاج مسرح أكون، إعداد محمد الحر وإخراجه، المسرحية الكويتية «على قيد الحلم» إنتاج مسرح الشباب، تأليف تغريد الداود وإخراج يوسف البغلي تعرض يوم الثلاثاء، كما تشارك فرقة المسرح القومي الدمشقية بعرض «كيميا» إعداد وإخراج عجاج سليم عن نص للروسي ألكسندر ابرازتسوف.

في المسار الثاني «النسخة الثامنة من جائزة حاكم الشارقة الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي للعام 2019»، تشارك العروض الآتية: «الجنة تفتح أبوابها متأخرة» من الأردن، تأليف فلاح شاكر، إعداد وإخراج يحيى البشتاوي، «الصبخة» لمسرح الخليج العربي في الكويت – عرضت مساء امس السبت تأليف وإخراج عبد الله العابر، «النمس» للمسرح المفتوح في المغرب، تأليف عبد الإله بنهدار وإخراج أمين ناسور، «بحر ورمال» لفرقة مسرح الشمس الأردنية، تأليف ياسر قبيلات وإخراج عبد السلام قبيلات، «جي بي إس» لفرقة المسرح الوطني الجزائرية، تأليف وإخراج محمد شرشال. «خرافة» إنتاج كرنف آر للإنتاج التونسية، تأليف علي عبدالنبي الزيدي، إعداد رضوان عويساوي وإخراج أيمن النخيلي، ومن تونس أيضاً يشارك عرض «سماء بيضاء» لفرقة كلندستينو، تأليف وإخراج وليد الدغسني، والمغرب تشارك كذلك بعرضيْن داخل مسار الجائزة، فإضافة لـ «النمس»، تشارك بعرض «قاعة الانتظار 1» إنتاج فرقة شارع الفن للإبداع، تأليف وإخراج أيوب أبو نصر، والعرض التاسع ضمن المسار الثاني إماراتي يحمل عنوان «مجاريح» إنتاج مسرح الشارقة الوطني، تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري، ويرافق تلك العروض ندوات تطبيقية ومؤتمرات صحافية.

كما يقام ضمن فعاليات المهرجان مؤتمر فكري يحمل في دورة هذا العام عنوان: «مساءلات علمية وعملية لتجارب فرق وقامات عربية»، وفيه ستجري مساءلة تجارب فرق مسرحية أردنية على وجه التحديد، هي: الفوانيس «شهادات على تجربة جماعة الفوانيس المسرحية»، المسرح الحر «الشأن الاجتماعي ببعده «النسوي» في تجربة المسرح الحر»، مسرح الرحالة «الصورة والأسطورة في تجربة مختبر الرحالة المسرحي»، طقوس «آليات ومنهج العمل الطقسي في تجربة فرقة طقوس المسرحية»، ع الخشب «الموسيقى في تجربة فرقة ع الخشب ويقوم بالمساءلة الموسيقي والأكاديمي د. محمد واصف»، المسرح الحديث «فيزياء الجسد في تجربة المسرح الحديث». إضافة إلى مساءلات خاصة بتجارب فنانين «مخرجين وممثلين» مسرحيين عرباً: «السخرية والجروتيسك درس من تجربة خالد الطريفي».

لقطات من حفل الافتتاح

تضمن حفل الافتتاح كلمات لكل من وزير الثقافة الأردني ونقيب الفنانين الاردنيين واسماعيل عبدالله وكلمة اليوم العربي للمسرح ألقاها الفنان البحريني خليفة العربي.

تضمن حفل الافتتاح أيضا تكريم عشرة من أبرز رواد المسرح في المملكة الاردنية الهاشمية.

قدم في حفل الافتتاح عرض استعراضي موسيقي من إخراج الفنان محمد الضمور.

تحول حفل الافتتاح إلى عرس مسرحي بفضل التنظيم العالي المستوى وحضور أكثر من 800 من أهم صناع المسرح وعشاقه.

يترأس الوفد الكويتي إلى مهرجان المسرح العربي الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش.

قدمت فرقة مسرح الخليج العربي مساء امس عرضين لمسرحية «الصبخة» المشاركة في التنافس علي جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي والمسرحية من تأليف وإخراج د. عبدالله العابر.

