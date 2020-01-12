دوليه

ستكون كرة القدم الإسبانية على موعد اليوم مع نهائي الكأس السوبر في نسختها الأولى في السعودية، في «دربي» مدريد بين القطبين ريال وأتلتيكو الذي حرم برشلونة خوض الـ «كلاسيكو» ضد غريمه.

واستضاف ملعب «الجوهرة المشعة» في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، منافسات الكأس التي أقيمت للمرة الأولى بصيغة مباراتي نصف نهائي ومباراة نهائية، وتأتي ضمن سلسلة من الأحداث المتزايدة التي تستضيفها المملكة في سياق تعزيز حضورها على الخريطة الرياضية.

وفي حين كان يؤمل ان تجمع المباراة النهائية بين قطبي الكرة الإسبانية ريال وبرشلونة، حال أتلتيكو دون ذلك، بتغلبه في نصف النهائي بنتيجة 3-2 على النادي الكاتالوني، ليلتحق بريال الذي كان قد حجز البطاقة الأولى في النهائي، بفوزه المريح على فالنسيا بنتيجة 3-1.

وكان الـ «كلاسيكو» هدفا مضمرا على الأرجح لقرعة الصيغة الجديدة من المسابقة، بوضع كل من القطبين بعيدا من الآخر في نصف النهائي. وعلى رغم ان برشلونة بطل الدوري في الموسمين الماضيين، بقي متقدما 2-1 حتى الدقائق العشر الأخيرة ضد أتلتيكو، تلقى مرماه هدفين في غضون دقائق، ما زاد من الضغوط على مدربه إرنستو فالفيردي، وسط تقارير عن تواصل النادي مع نجمه السابق تشافي هرنانديز، مدرب السد القطري حاليا، لعرض امكانية توليه الإدارة الفنية بحال إقالة فالفيردي.

وجرت رياح أرض الملعب على عكس ما اشتهته سفن المنظمين، وسيكون على الراغبين في متابعة الـ «كلاسيو» الثاني هذا الموسم، الانتظار حتى الأول من مارس في الدوري المحلي، بعد نهاية اللقاء الأول بين الطرفين الشهر الماضي بتعادل سلبي للمرة الأولى منذ نحو عقدين.

وعكست الصحف الإسبانية الصادرة أول من امس، غداة خسارة برشلونة أمام أتلتيكو، الخيبة من عدم خوض ريال والنادي الكاتالوني المباراة النهائية.وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» «الكأس السوبر ستحدد من قبل ضيفيها الثاني في الدوري في مواجهة فريق بلغ نصف نهائي الكأس».وعادة ما كانت الكأس السوبر تجمع بين بطل الدوري وكأس الملك، وهما في هذه الحال برشلونة وفالنسيا. لكن الصيغة الجديدة أضافت الى المسابقة الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأعلى في الدوري.

وشكلت المسابقة التي ستنظم في المملكة لثلاثة أعوام قابلة للتجديد للفترة ذاتها بحال موافقة الطرفين الإسباني والسعودي، فرصة للفرق المشاركة لاختبار أدائها قبل العودة الى منافسات الليغا أو المسابقات القارية.وكانت خسارة فالنسيا أمام ريال في نصف النهائي، الأولى للفريق بعد سبع مباريات متتالية دون هزيمة، في حين ان خسارة برشلونة في الدقائق الأخيرة أمام أتلتيكو، وهو ما تكرر في مباريات عدة في عهد فالفيردي، أعادت تسليط الضوء على مستقبل المدرب في عاصمة كتالونيا.

