دوليه

تقدم شيفيلد يونايتد العائد هذا الموسم الى دوري الأضواء، الى المركز الخامس مؤقتا في الدوري الإنكليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه وست هام 1-0 في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين أول من امس، بعد ساعات من إعلان تمديد عقد مدربه كريس وايلدر.

واستغل شيفيلد خطأ دفاعيا قاتلا من حارس المرمى البديل لوست هام ديفيد مارتن ومدافعه البارغوياني فابيان بالبوينا، لتسجيل هدفه عبر الاسكتلندي أوليفر ماكبورني في الدقيقة 54، وأنقذته تقنية المساعدة بالفيديو («في ايه آر») في الثواني القاتلة من هدف تعادل لوست هام. وحقق شيفيلد فوزه الثامن هذا الموسم في 22 مباراة، ورفع رصيده الى 32 نقطة في المركز الخامس موقتا، بفارق أربع نقاط عن تشلسي الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، ونقطة أمام مان يونايتد السادس، في انتظار استكمال المرحلة.

وقدم شيفيلد وضيفه وست هام الذي بقي على رصيد 22 نقطة في المركز السادس عشر، مباراة ضعيفة على صعيد الفرص، اذ كان هدفها الوحيد في بداية الشوط الثاني، المحاولة الأولى للفريقين بين الخشبات الثلاث.

وأتى الهدف عندما استغل شيفيلد خطأ مارتن الذي دخل بديلا من الحارس الأساسي البولندي لوكاس فابيانسكي قبل انقضاء ربع الساعة الأولى من المباراة، بعدما بدا انه تعرض لإصابة عضلية أثناء تنفيذ ركلة مرمى.ومن ركلة مماثلة، حول مارتن الكرة الى بالبوينا الذي لم يُجِد التعامل معها، ليطلق شيفيلد هجمة مرتدة سريعة من منتصف ملعب وست هام، مرر خلالها جون فليك الكرة الى ماكبورني الذي تابعها بتسديدة قوية من داخل المنطقة، فمرت كرته أسفل جسد الحارس وتابعت طريقها للشباك.

