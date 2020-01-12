دوليه

حقق مرسيليا الثاني فوزا متأخرا على مضيفه رين الثالث بهدف البديل الهولندي كيفن ستروتمان في الدقائق الأخيرة لمباراتهما في افتتاح المرحلة 20 من الدوري الفرنسي، قلص به الفارق مع المتصدر باريس سان جرمان.

ورفع مرسيليا رصيده الى 41 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف سان جرمان الذي له مباراة مؤجلة، ويخوض اليوم أبرز مباريات هذه المرحلة باستضافة فريق موناكو السابع والوحيد الذي تمكن في الأعوام الأخيرة من انتزاع لقب الدوري المحلي منه (عام 2017). وابتعد مرسيليا بفارق ثماني نقاط عن رين (له أيضا مباراة مؤجلة) بعدما انتزع الفوز منه بصعوبة، اذ انتظر حتى الدقيقة 84 لتسجيل هدفه الوحيد عن طريق ستروتمان بعد دقيقتين من دخوله بديلا لفالنتان رونجييه.

ومكن الهولندي فريقه من تحقيق الفوز السابع (مع تعادل) في آخر ثماني مباريات في الدوري الفرنسي، وهو لم يعرف الخسارة في «ليغ 1» منذ سقوطه أمام سان جرمان برباعية نظيفة في 27 أكتوبر.وهي أفضل سلسلة للنادي الجنوبي بقيادة مدربه البرتغالي أندريه فياش بواش، منذ خوضه تسع مباريات دون خسارة في الدوري بين مارس وأغسطس 2018، بحسب احصاءات «أوبتا». وشهد الشوط الأول عددا محدودا من الفرص المتبادلة بين الفريقين، أخطرها تسديدة للضيوف ارتدت من القائم.وهدد مرسيليا مرمى الحارس السنغالي إدوار مندي عبر ركلة حرة مباشرة لديميتري باييت أتت فوق العارضة (20)، أتبعها بعد ثلاث دقائق زميله بوباكار كامارا بتسديدة من خارج المنطقة، خفف من قوتها التدخل الدفاعي لجيريمي موريل، فوصلت سهلة الى يدي مندي. وكان رين الأخطر في مطلع الشوط الثاني، لاسيما عبر بوريغو الذي كانت له تسديدة قوية في الدقيقة 59 أوقفها مانداندا، تبعتها تسديدة أخرى بالقدم اليسرى من زميله البرازيلي رافينيا مرت بجانب القائم الأيمن (65). وبينما بدت المباراة متجهة الى التعادل السلبي، أنقذ ستروتمان الذي انضم الى مرسيليا في العام 2018 آتيا من روما الإيطالي، فريقه. وجاء الهدف بعد ركلة حرة نفذها باييت، تعاون مندي والقائم الأيمن على إبعادها، لتتهيأ أمام الهولندي الذي سددها بقوة بالقدم اليسرى في سقف المرمى (84).

