دوليه

عاد المهاجم باتريك كوتروني الى الدوري الإيطالي، منضما على سبيل الإعارة الى فيورنتينا بعد أشهر فقط من التحاقه بولفرهامبتون الإنكليزي، بحسب ما أعلن الناديان اول من امس. وأوضح النادي الإيطالي ان المهاجم البالغ من العمر 22 عاما، انضم الى صفوفه على سبيل الإعارة لعامين، على ان ينتقل إليه بشكل تعاقدي بنهاية هذه الفترة. وقدرت التقارير الصحافية قيمة الصفقة بنحو 20 مليون يورو.وكان كوتروني قد انتقل من فريقه السابق ميلان الى النادي الإنكليزي في يوليو 2019، بعقد لأربعة أعوام، لكنه عانى لفرض نفسه في الدوري الممتاز وفي التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد. وشارك المهاجم كأساسي تسع مرات فقط في 24 مباراة خاضها مع الفريق الإنكليزي، واكتفى خلالها بتسجيل ثلاثة أهداف. ونشأ كوتروني في صفوف الفئات العمرية لميلان وخاض بدايته مع الفريق الأول في 2017، وأمضى معه عامين سجل خلالهما 27 هدفا.وخاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الأول، وذلك في ودية ضد الأرجنتين في مارس 2018. انتهت بفوز أميركي جنوبي بهدفين. ويسعى فيورنتينا الى تحسين وضعه في الدوري الإيطالي هذا الموسم، اذ يحتل المركز 15 بفارق أربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.