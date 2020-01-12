محلية

أعلنت الاتحادات الرياضية المحلية تأجيل جميع أنشطتها لمدة 3 أيام حداداً على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية مساء أول من أمس.

وأجّل نادي الرماية حفل افتتاح بطولة سمو الامير الدولية الكبرى التاسعة التي كانت مقررة أمس السبت. وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا دعيج العتيبي في بيان صحافي ان هذا القرار من اللجنة المنظمة للبطولة يأتي لمشاركة الشعب العماني الشقيق وقيادته احزانه بوفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي كان «قائدا حكيما وكرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الامتين العربية والاسلامية».

ورفع العتيبي باسمه وكل منتسبي النادي والمشاركين في البطولة التعازي وصادق المواساة الى السلطان هيثم بن طارق ال سعيد سلطان عمان الشقيقة وكل الشعب العماني الشقيق بوفاة «هذا القائد العربي الكبير». وكان من المقرر ان تنطلق البطولة أمس السبت في مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية بمشاركة رماة من اكثر من 30 دولة عربية واجنبية وتتضمن اقامة جميع المسابقات الاولمبية وهي رمايات الخرطوش والرصاص والقوس والسهم الاولمبي. بدوره، اعلن اتحاد الكرة عن تأجيل جميع أنشطته ومسابقاته المحلية اعتبارا من أمس السبت وذلك حدادا على وفاة السلطان قابوس.

وأضاف الاتحاد في بيان صحافي ان التوقف سيكون اعتبارا من أمس السبت ولغاية غداً الاثنين على ان تستأنف انشطته بعد غد الثلاثاء. وتقدم رئيس واعضاء الاتحاد بالتعازي للشعب العماني ولمجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم بوفاة السلطان قابوس. من جهته، أعلن اتحاد كرة السلة عبر امين السر عبدالرحمن الخباز عن تأجيل مباريات اليوم في الدوري الممتاز والتي كانت تجمع كاظمة مع اليرموك، والكويت مع العربي، والقادسية مع الجهراء، كما اعلن الاتحاد أيضاً عن تأجيل مباريات الغد في دوري الدرجة الأولى التي تجمع الساحل مع برقان، والصليبخات مع التضامن، حداداً على وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله ، على ان تحدد المواعيد الجديدة في وقت لاحق.

كما أجل اتحاد الكرة الطائرة المباراة التي كانت مقررة أمس بين الكويت مع كاظمة ضمن بطولة الدوري إلى وقت لاحق.

واعلن اتحاد اليد عن تأجيل مباراتي نهائي البطولة التنشيطية وتحديد المركزين الثالث والرابع إلى يوم الثلاثاء على أن تلعب المباراة النهائية في 07:00 مساءً وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

