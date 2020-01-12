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نعى الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، السلطان قابوس بن سعيد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أول من أمس، معربا عن حزنه العميق لهذا المصاب الجلل الذي يمثل خسارة للقارة الآسيوية بأكملها.

وأعرب الشيخ سلمان باسم أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خالص العزاء والمواساة إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان وإلى العائلة المالكة الكريمة وحكومة وشعب سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

واستذكر رئيس الاتحاد الآسيوي الرعاية الكبيرة التي أولاها السلطان قابوس لكرة القدم العمانية على مر السنين، منوهاً بحرصه الموصول على تهيئة الأرضية المثالية لنمو وتطوير المنظومة الكروية في بلاده وترسيخ مكانة سلطنة عمان على ساحة كرة القدم القارية.

