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استعاد كاظمة توازنه وحقق فوزاً مستحقاً على الساحل بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز. سجل أهداف كاظمة البرازيلي برونو باولو (27 من ركلة جزاء و57)، وعمر حبيتر (89). ورفع كاظمة رصيده إلى 16 نقطة متساوياً مع القادسية في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الساحل عند 9 نقاط في المركز السادس. وبدأ الصربي بوريس بونياك المباراة بتشكيلة ضمت علي جراغ وبدر ذكر الله وحمد حربي وأندريه وسلطان صلبوخ وناصر الوهيب وعبدالله الظفيري وناصر الفرج وعبدالرحمن الشرهان وبرونو وشبيب الخالدي. في المقابل أشرك عبدالرحمن العتيبي مدرب الساحل كل من: بدر الصعنون وعبدالعزيز إياد وجوي نداي ومحمد العنزي ومحمد الموسوي وأحمد غازي وليوناردو سيلفا ومرزوق العازمي وأوسينو نداي وعبدالمحسن العجمي وأحمد تيتي.

وافتتح برونو التسجل لكاظمة في الدقيقة 29 عبر ركلة جزاء جزاء حصل عليها عبدالله الظفيري وسط احتجاجات من لاعبي الساحل لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتقالي بهدف نظيف. وفي الشوط الثاني، بحث الساحل عن تعديل النتيجة لكن برونو ظهر مجدداً وأضاف الهدف الثاني لفريقه بعد متابعته لتسديدة شبيب الخالدي.

واستمرت النتيجة على حالها حتي الدقيقة قبل الأخيرة عندما استغل البديل عمر حبيتر هجمة مرتدة وتجاوز الحارس بدر الصعنون وأضاف الهدف الثالث لكاظمة الذي أضاف إلى رصيده 3 نقاط مهمة.

