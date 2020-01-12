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وصل وفد نادي الكويت الى العاصمة الاردنية عمان صباح امس تمهيدا لمواجهة الفيصلي بعد غد على ستاد عمان الدولي في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا. وخاض الأبيض تدريبه الأول في عمان استعدادا للقاء التمهيدي الأول الذي يأمل فيه ممثل الكرة الكويتية الى اجتيازه ومواصلة طريقه نحو اللقاء التمهيدي الثاني الذي يلتقي فيه الفائز مع استقلال طهران الإيراني.

واستدعى الجهاز الفني بقيادة المدرب وليد نصار 24 لاعباً في رحلته إلى الأردن وهم: سامي الصانع، مشاري غنام، فهد الهاجري، يوسف الخبيزي، فهد العنزي، عبدالله البريكي، فيصل زايد، عبدالعزيز بن ناجي، يوسف ناصر، فهد حمود، العراقي علاء عباس، حميد القلاف، شريدة الشريدة، حسين الحربي، العراقي أمجد عطوان، حسين حاكم، فواز الفضلي، شاهين الخميس، الفرنسي عبدالواحد سيسوكو، يعقوب الطراروة، أحمد الزنكي، عبدالرحمن الحسينان، خالد القحطاني، والبرازيلي بيسمارك فييرا.

