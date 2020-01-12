محلية

حسم القادسية مواجهته مع كاظمة بالفوز عليه 81-76 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن الجولة الثانية من الدور الثاني (دور الستة) في دوري كرة السلة والتي شهدت ايضاً فوز الكويت على اليرموك 101-71، والجهراء على العربي 82-64.

وبهذه النتائج رفع القادسية والكويت رصيديهما إلى 4 نقاط، يأتي بعدهما كاظمة والجهراء 3 نقاط، ثم العربي واليرموك نقطتين. ويقام الدور الثاني بنظام الدوري من قسمين ثم تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي الذي يقام بنظام «بلاي اوف» من ثلاثة مباريات على أن يتأهل إلى النهائي الفائز في مباراتين. وجاءت مباراة القادسية مع كاظمة سريعة منذ البداية من خلال تبادل الهجمات بين الطرفين قبل ان يأخذ البرتقالي الأفضلية بفضل صانع العابه احمد البلوشي ومساندة عبدالله ابراهيم وعبدالله توفيق ليتقدم كاظمة 12-4 مستغلا تسرع القادسية في إنهاء الهجمات رغم محاولات المدرب المقدوني جوردانكو دافيدكوف اعادة الفريق إلى اجواء المباراة. واتسم اللقاء بعدها بالعشوائية والتسرع من الطرفين قبل ان يعود القادسية إلى اجواء المباراة بفضل تميز عبدالمحسن مرتضى ويحقق التقدم في نهاية الربع 15-14. ووسع القادسية الفارق في بداية الربع الثاني الى 5 نقاط 21-16 بفضل استغلال الهجمات المرتدة السريعة عبر عبدالمحسن مرتضى وعبدالرحمن السهو، الا ان كاظمة عاد وعادل النتيجة 23-23 مستغلا تألق عبدالعزيز ريحان ومحمد اشكناني. واستمر البرتقالي في افضليته من خلال تنظيم صفوفه في الجانبين الدفاعي والهجومي ليتقدم 31-25، وحاول القادسية تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من الربع من خلال تشديد الرقابة على مفاتيح لعب كاظمة وتنفيذ الهجمات المرتدة السريعة ليقلص الفارق إلى 3 نقاط في نهاية الربع الذي انهاه كاظمة لصالحه 33-30.

وسيطر كاظمة على بداية الربع الثالث عبر اتباع طريقة الدفاع رجل لرجل مع الاعتماد على الاختراقات من أسفل السلة ليوسع الفارق الى 11 نقطة 48-37، قبل ان يبدأ القادسية في اعادة تنظيم صفوفه لينجح في تقليص الفارق في نهاية الربع الى 6 نقاط 54-48.

وفرض القادسية سيطرته سريعا على مجريات الربع الأخير وحقق التقدم 55-54، قبل ان يتألق لاعبوه عبدالعزيز الحميدي وعبدالرحمن السهو وعبدالله الصراف في التسجيل من خارج القوس الى جانب تميز عبدالمحسن مرتضى ومحمد السليم في الاختراقات لينهي اللقاء لصالحه بفارق 8 نقاط 81-76.

