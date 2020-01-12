محلية

أعلن اتحاد كرة اليد أن البطولة الآسيوية الـ 19 للمنتخبات التي تنطلق الخميس المقبل على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، ستقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وكشف أمين سر اتحاد اللعبة ومدير البطولة قايد العدواني خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة مع اللجنة الاعلامية للكشف عن التحضيرات الأخيرة وملامح حفل الافتتاح، عن أن الحفل سيكون بصبغة عالمية وسيتخلله فقرة غنائية لمطرب كويتي شهير بالاضافة لبعض الفقرات الفنية الأخرى.

وقال العدواني: رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء للبطولة يثبت مدى اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بالرياضة الكويتية عامة وبلعبة كرة اليد خاصة وهذا يثلج الصدر ويسهم بصورة مباشرة في اعادة الأزرق الى مكانته ضمن كبار القارة الآسيوية، مؤكداً ان الجميع يبذل أقصى جهد لاخراج هذا الحدث الرياضي في أبهي صورة موجهاً شكره العميق الى الشيخ فهد ناصر الصباح رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية ورئيس اللجنة العليا للبطولة ووزير الاعلام محمد الجبري ومدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا على جهودهم جميعاً في تذليل كافة العقبات الخاصة بالبطولة وتوفير كل سبل النجاح سواء في اعداد المنتخب الوطني أو تنظيم البطولة. وتابع العدواني قائلاً: سيتم نقل البطولة بصفة أساسية على قناة الكويت سبورت والكأس القطرية، مبيناً انه تم تخصص أربع فنادق لاستضافة اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأسيوي للعبة وكذلك المنتخبات المشاركة في البطولة وهي فنادق كراون بلازا وهوليداي ان والموفنبيك وفندق الملينيوم.

وعن جوائز البطولة قال العدواني: تم عمل طبعة خاصة لكأس البطولة في ايطاليا، كما تم الانتهاء من تجهيز الميداليات التذكارية لأصحاب المركز الثلاثة الأولي في البطولة، موضحاً أن الفرق التى لم يحالفها الحظ في التأهل للأدوار النهائية ستلعب على كأس الرئيس مباريات دور الترضية، وهناك جوائز فردية لأفضل لاعب في كل مباراة، وفي نهاية البطولة هناك جوائز لأفضل 7 لاعبين وكذلك أفضل لاعب في البطولة بشكل عام.

بدوره حث نائب مدير البطولة مشعل القبندي الجميع على بذل أقصي مجهود لاخراج البطولة بالشكل الأمثل، وخص اللجنة الاعلامية بابراز هذا الحدث العالمي بالشكل اللائق وجميع النواحي مما سيؤثر حتماً في نجاح البطولة بصورة عامة.

بدوره، أشاد أمين السر المساعد في اتحاد كرة اليد عبدالله ذياب بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة الذي سيستضيف منافسات البطولة وقال،: مجمع الشيخ سعد العبدالله يعتبر نقلة حضارية كبير على صعيد المنشآت الرياضية ليس في الكويت فقط بل في القارة الآسيوية بشكل عام لأنها تعتبر واحدة من أفضل 3 صالات على مستوى القارة الصفراء نظراً للمقاييس العالمية التي أنشئت عليها، حيث تستوعب الصالة 4000 الف متفرج، كما تضم 2000 موقف خارجي خارجي للجماهير كما تضم المنشأة منطقة مطاعم فوت كورت وهناك تجهيزات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل الصالة.

وأشار ذياب الى ان أزرق اليد سينتظم اعتباراً من اليوم في معسكر داخلي يستمر لمدة 3 أيام وذلك عقب عودته فجر أمس من معسكره الخارجي الذي أقيم مؤخراً في صربيا استعداداً للبطولة. وكان الأزرق فاز على نظيره منتخب صربيا الاولمبي 30-26 الخميس الماضي في مباراته التجريبية السابعة والأخيرة في المعسكر، وقبلها لعب 6 مباريات بواقع مباراتين مع منتخب كوسوفو ومثلهما مع منتخب مقدونيا ومباراتين مع فريقي بارتيزان ورادنك الصربيين.

وافاد ذياب: المعسكر الصربي ناجح بكل المقاييس واللاعبون استفادوا بشكل ملحوظ من البرنامج التدريبي والاحتكاك القوي خلال المباريات الـ7 التي خاضها الفريق هناك.

