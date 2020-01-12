محلية

من يتحمل هذه المهازل التي تحدث للنادي العربي؟ ونحن نملك نظاماً أساسٍ ركيك جاء بمباركة وموافقة جهات حكومية رسمية ومن الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية الاهلية (الضعيفة) ومن اللجنة السداسية التي كانت تضم أعضاء من المنظمات الدولية (الظاهر ترجموا لهم خطأ ما هو مدون بالنظام الأساسي النموذجي) ففي زمن قياسي (3 دقائق) يسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية تم اعتماده.

الآن: ما هو تقيمي لهذه المهزلة؟ سؤال سأجاوب عليه من خبرة رياضية سابقة وهو: أخطاء من وضع مقترح ان تدير لجنة من الجمعية العمومية الانتخابات والجمعيات العمومية بأنواعها المختلفة لجهاز يتم اعتماده بالجمعية العمومية بطريقة هزلية لم يلتزم أي ناد عند اعتماده النظام بآلية اختيار الأعضاء... وهنا النقطة المهمة وهي أسلوب اختيارهم من غير شروط ادارية وفنية وقانونية؟ فتم اقتراح ربعهم لكي يداروا من مجلس الادارة حسب ما يرغبون؟ اضافة الى ان اختيار خمسة أعضاء لادارة انتخابات وجمعيات عمومية هو عدد قليل سيضعهم في مشكلة في كيفية السيطرة على الوضع؟ ومن المشاكل الأخرى هو اعطاء الصلاحية لهذه اللجنة بأن تسير النادي ورئيسها وأعضاء مجلس ادارتها وكأنهم ولاة عليهم ويملكون صلاحيات أكثر من مجلس الادارة.

حسب علمي بأن هيئة الرياضة مشاركة في السكوت على هذا الوضع بالنادي العربي من غير ابداء أي رأي في الموضوع الى الآن وكأنها تنتظر ان تحدث مشكلة او ترغب بأن تحدث مشكلة لكي تثبت بأن القطاع الأهلي لا يستطيع ان يدير الانتخابات والجمعيات العمومية بسلاسة. ولكي تصرخ الأندية بأن يلغوا هذه اللجنة وتحول لهم لادارتها، الامر الذي لا احبذه حتى لا يحسب بأن الحكومة تتدخل في انتخاباتهم... واحبذ ان تكون هناك لجنة مشتركة من النادي والهيئة واللجنة الأولمبية للقيام بهذا العمل ويكون بذلك تعاون من جميع الأطراف في مراقبة وادارة الانتخابات والجمعيات العمومية وننتهي من الصراع على كل شيء في الأندية الرياضية.

وحسب تقييمي لما يحدث فإن اجراءات مجلس الادارة قد تكون شرعية أكثر من اللجنة السابقة (في جليب الشيوخ)... واعتقد ان الفيصل في ذلك هو النظام الأساسي وتفسير مواده بدون تحيز، المهم نريد شرطة ادارية وقانونية لكي تدير هذه المعضلة بين أعضاء مجلس الادارة الذين أكملوا اليوم سنة ميلادية منذ نجاحهم بالانتخابات السابقة في 12 يناير 2019.... والله من وراء القصد.

