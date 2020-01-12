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أحرز العداء أحمد المانع المركز الثالث عن فئة الناشئين ضمن ماراثون أوريدو الدوحة 2020 الذي أقيم أول من أمس في العاصمة القطرية، فيما احتل زميله راكان الصباح المركز الرابع ومحمد الشعبان المركز الخامس.

وجاءت مشاركة المتسابقين الكويتيين الثلاثة برعاية القطرية للطباعة، فيما يشرف على تدريبهم محمد الضامن ويوسف الكندري.

وعبر المانع صاحب الميدالية البرونزية عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الذي اهداه الى القيادة السياسية في البلاد والى الشعب الكويتي الكريم والأسرة الرياضية، مؤكدا ان التنافس كان قوياً من جميع المشاركين، ومشيرا الى الجهود التي بذلها هو وزميلاه الصباح والشعبان والتي اثمرت هذه المراكز المتقدمة قياسا على مستوى المشاركة الكبيرة في هذا الحدث الرياضي. ونوه المانع بأن طموحه تحقيق الميدالية الذهبية وهو ما سيسعى اليه في المشاركات المقبلة، مشيدا بدور المدربين وكل من أسهم في تحقيق هذا الانجاز، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس ادارة القطرية للطباعة الشيخ راشد بن عبدالرحمن لدعمه ورعايته كما عبر عن امتنانه للمدير العام والمستشار خالد الشمري لجهوده في الرعاية.

