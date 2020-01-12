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يغادر وفد منتخب الجمباز فجر اليوم الاحد الى العاصمة البرتغالية لشبونة من أجل الانتظام في معسكر تدريبي يستمر حتى 26 الشهر الحالي استعداداً للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخب وأبرزها المشاركة في بطولتي العالم اللتين ستقامان خلال شهر مارس المقبل، الأولى في العاصمةالأذربيجانية باكو، والثانية في العاصمة القطرية الدوحة.

ويترأس وفد المنتخب الى المعسكر البرتغالي عضو مجلس ادارة اتحاد الجمباز وأمين الصندوق عايد السهو ويضم الوفد 12 لاعبا هم: مشاري دريويش وهاشم عيدان وناصر صرخوه (لفئة الرجال)، وعبدالله مختار ومهدي عيدان ويوسف الرامزي (فئة الشباب)، ومحمد الحاتم وسعود الحساوي ومحمد النوري (فئة الناشئين)، وعبدالله مقداد وراشد الحساوي وأحمد الحساوي (فئة الأشبال)، كما يضم الوفد مدربين أوكرانيين الى جانب المدرب الوطني صلاح عسكر، والمشرفين خالد الشطي وموسى عمران. وأكد اتحاد الجمباز أنه يسعى من خلال تنظيم هذا المعسكر الى النهوض بمستوى اللاعبين وزيادة خبراتهم الفنية ووضعهم في أجواء التنافس الحقيقية قبل خوض البطولات المقبلة، متطلعاً من خلال خطة طموحة ومدروسة الى تنمية قدرات ومواهب اللاعبين الصغار واكسابهم الخبرة الكافية ليكونوا خير ممثلين لرياضة الجمباز الكويتية التي تضم بالفعل مواهب رائعة أثبتت حضورها في البطولة العربية التي أقيمت خلال نوفمبر الماضي في تونس.

