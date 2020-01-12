دوليه

فقد حامل اللقب النصر نقطتين ثمينتين في صراع المقدمة في ترتيب الدوري السعودي، بتعادله أول من امس بنتيجة 1-1 مع ضيفه الاتحاد، في نتيجة قد تصب لصالح الهلال. وضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري، اكتفى النصر بتعادل هو الثالث له هذا الموسم والأول بعد أربعة انتصارات متتالية، فرفع رصيده الى 30 نقطة (من 14 مباراة) في الصدارة . وتقدم النصر بواسطة البرازيلي بيتروس ماثيوس (47) وأدرك الاتحاد التعادل عن طريق البرازيلي رومارينيو دا سيلفا (50). ودوّن الوافد الجديد السنغالي ماكيتي ديوب بصمته مع الشباب، عندما قاده للفوز على مضيفه الحزم بهدف نظيف سجله في الدقيقة (56). ورفع الشباب رصيده الى 21 نقطة وتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، بينما بقي الحزم على رصيده السابق 15 نقطة في المركز الثاني عشر. وانتزع التعاون ثلاث نقاط ثمينة، عندما تغلب على الفتح 2-1، وتقدم التعاون للمركز الثالث موقتاً برصيد 25 نقطة، بينما بقي الفتح في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.