الاخيرة

فقدت الكويت في الأسبوع الماضي رجلاً من رجالها المخلصين الذين قاموا بواجبهم تجاهها، وقدّموا لها ولأهلها أجلَّ الخدمات. إنه الأخ العزيز المرحوم عبداللطيف الفيصل الثويني. الذي كان من رجال الأمن الأوائل، وكان قائماً بعمله مدة طويلة مترقياً في المراتب الأمنية حتى وصل إلى رتبة لواء.

ولد في فريج الغنيم بالكويت، وكان ذلك في سنة 1926م، وكان عمله في مجال الأمن منذ صار قادراً على تَحَمُّلِ أعباء العمل، وتدرج في عمله تدرُّجاً سريعاً حتى صار مديراً للأمن العام، ثم صار مديراً للشرطة والأمن العام.

وبعد سنة 1961م استُحدثت الوزارات، ومنها وزارة الداخلية، فصار وكيلاً لهذه الوزارة منذ سنة 1962م.

وكان خلال عمله نموذجاً لرجل الأمن الحريص على أداء مهمته التي أوكِلَتْ إليه، وكان أميناً على عمله مهتماً بأمن البلاد. وكان معروفاً بإحاطته بكل صغيرة وكبيرة من موجبات العمل، عارفاً بكثير من الناس، بل لقد كان يستذكر عنوان عدد كبير منهم، ويستدل عليه بكل سهولة، وذلك لأنه على صلة بالجميع له معارف كثيرون، وأصدقاء في كل اتجاه. وكان طيب النفس مَرِحاً يرتاح المرء إلى الجلوس معه والاستماع إلى أحاديثه. وكنت قد سعدت بمعرفته مدة طويلة وجالسته في مناسبات كثيرة منها ما هو بسبب العمل ومنها ما تدعو إليه الصداقة والمعرفة الطويلة، ومنها ما تستدعيه الأسفار، فقد لقيته في أكثر من مرة حين كنت في خارج الكويت، وكان هو في خارجها - أيضاً- فوجدت فيه خير رفيق، ولقد كان سمحاً في تعامله مع الجميع، حاضر الذهن، يجد الحل سريعاً لِكُلِّ ما يُعرض عليه من امور العمل، فيستفيد منه مرؤوسوه خبرة ودراية.

ولقد ترك وراءه بعد أن انتقل من عمله هذا تراثاً من الخبرة والتجارب، ونظاماً سليماً سارت عليه الوزارة من بعده، فقد كان رجلاً نظامياً، وفياً لعمله.

واستمراراً لحديثنا عنه، فإنه لم يصل إلى عمله في قمة مراكز حماية الأمن العام إلا بعد أن استعد لذلك استعداداً كافياً رفع من كفاءته وقدرته على العمل، وهي قدرة كانت متوقعة منه ومشاهدة منذ تسلم عمله. ومن أجل أن يستزيد من الخبرة، فقد خرج من الكويت في ثلاث بعثات دراسية كلها كانت في لندن، فاكتسب خلالها معلومات وافية في شؤون الأمن العام والشرطة. وبسبب هذه البعثات الثلاث فإنه قد ازداد خبرة في عمله، ودراية في كل ما يتعلق بتطويره والنهوض به إلى الأفضل. ولقد كان مما زاده خبرة اشتراكه في كثير من اللقاءات الخارجية التي كانت تجمع كل رجال الأمن في العالم. وزياراته العديدة لعدد من البلدان العربية والأوروبية والأفريقية والأسيوية والأمريكية، وكان يرأس وفود الكويت إلى مؤتمرات الإنتربول في الأمم المتحدة.

وكان -رحمه الله- من خبراء الكويت في مسألة الحدود واشتراكه في أي مباحثات تتم بشأنها أمر معروف لدى الجميع، فهو خبير بكل ما يتعلق بالمواقع الكويتية في داخل وخارج العاصمة، بحيث لا يخفى عليه منها شيء.

واستمر في عمله الأمني حتى يوم الخامس عشر من شهر مارس لسنة 1981م، حين اختارَهُ سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح لكي يكون مستشاراً له، وقد قام بهذه المهمة خبر قيام. واستمر فيها زمناً طويلاً.

ومما لا بد من الإشارة إليه هنا تلك البدايات التي ابتدأ بها دراسته واستعداده للعمل ثم عمله، ومن ناحية الدراسة فقد كانت دراسته الأولى في المدرسة المباركية، ثم في مدرسة مرشد الأهلية، وبقي في هذه المدرسة الأخيرة مدة كافية استطاع خلالها إجادة القراءة والكتابة والحساب، وكثيراً من المعلومات التي كانت تقدمها مدرسة ملا مرشد التي نالت شهرة كبيرة في وقت عملها.

وفي مجال العمل، فإن الفائدة الأولى بشأنه قد جاءته من والده الذي كان يعمل في ميدان التجارة، ثم طور عمله فصار يسافر إلى الهند من أجل جلب البضائع المطلوبة في الكويت، فكان يَعْرِضُهاَ في مكان خاصٍّ به.

وكان أبو خالد مرافقاً لوالده في كثير من هذه الأسفار مطلعاً على خفايا العمل التجاري، مدركاً لأسعار السلع وأماكن الحصول عليها في الهند بخاصة.

ولقد أحسّ بأنه قد أدرك كثيراً من الأمور في هذا المجال، ولذا فإنه عندما عاد إلى الوطن في آخر رحلة له مع والده، اتجه إلى العمل في شركة التموين، وكان ذلك في سنة 1942م، وغني عن التعريف أن هذه الشركة ذات صلة متينة بالجمهور، فهي تعمل -دائماً- مع الناس، لأنها كانت تُـمِدُّهُمْ بحاجاتهم من السلع الغذائية، وكان الأهالي يبادرون إلى مراكز البيع التي حددتها هذه الشركة، ومن أجل ذلك فإن العاملين في كل فرع يعرفون كافة أسماء المواطنين المحيطين بهم، وذلك لسببين أولهما وجود سجل بأسماء المستحقين للتموين، وثانيهما رؤية هؤلاء الأشخاص كلما حان وقت التوزيع.

وبعد فترة انقطع فيها عن العمل في شركة التموين، واتجه إلى التجارة التي شدَّته إليها تجاربه السابقة، ثم اتجه إلى العمل الحكومي، وكان ذلك في دائرة الأمن العام، وكانت هذه الدائرة ناشئة ليس فيها غير اثنين من الموظفين غيره، وكان راتبه فيها مائة ربية، أي ما يعادل سبعة دنانير ونصف، ولكنه كان مبلغاً كبيراً في ذلك الوقت.

استمر أبو خالد في خدمة الأمن الوطني للكويت، وكان مثالاً للرجل المخلص للعمل الذي أُوكل إليه، ولم يتردد في تحمل أقسى الأعباء في سبيل أداء واجبه.

إلى أن فاجأنا القدر بوفاته، عندما قرأنا في صحف يوم الأحد الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 2019م، أنه توفي إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة الموافق للسابع والعشرين من الشهر الجاري، وفقدت الكويت بفقده فارساً من فرسانها، وفقدت أنا صديقاً عزيزاً، رحمه الله.

