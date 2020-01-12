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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقت الكويت وشعبها خبر وفاة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – رحمه الله، وعلى رغم جلل المصاب وفداحة الخطب لا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا، فلله تعالى ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.

ولجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله العديد من المحطات المهمة حيث كان معنى الدخول الى عالم من الحداثة حدد وعي اصحابه المبكر نقطة ارتكازه لتمتد جذوره في عمق تلك الأرض الطيبة وفروعه الى الاعالي باحثة عن ما ينفع الناس ويمكث في بلاد عاركت البحر.

فالتاريخ والواقع وجهان لقوس قزح العماني الذي تحول زهاء الوانه الى رواية لا تنتهي وإرادة تلد أخرى وعطاء لا ينضب، فكان رحمه الله سلطاناً عادلاً منح شعبه ما يستحق ليقابل الشعب الأصيل العطاء بالعرفان والعمل وتكتمل قصة نجاح مفتوحة على كل ما فيه خير العمانيين.

فكان جلالته صرحا شامخا متحليا دائما بالحكمة والحنكة وسداد الرأي في معالجة الأزمات التي واجهتها الأمتان العربية والإسلامية والدفاع عنهما، فلم تكن جهوده قاصرة على أبناء وطنه، ولكنه سخرها لخدمة الجميع بما عرف عنه من حب الخير والنخوة والمؤازرة والمشاركة الفعالة في معالجة الكثير من القضايا الدولية والإنسانية وقيامه بدوره المشهود في الدعوة الى حوار الحضارات الهادفة الى اشاعة السلام والتعايش بين الأمم والشعوب.

وها نحن نستذكر جزءاً من هذه المآثر الحميدة والسجايا الرفيعة للفقيد فإننا لا نملك الا أن نسأل الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجزيه عن وطنه وشعبه والأمتين العربية والاسلامية خير الجزاء.

ومع تعيين جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان قابوس بن سعيد نسأل الله أن يجعله خير خلف لخير سلف وليحفظه الله وليسدد خطاه وليحفظ سلطنة عمان للمضي على نهج الرفعة والازدهار لاهلها الكرام.

