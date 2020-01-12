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مسقط - الوكالات: توفّي السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن 79 عامًا بعد نصف قرن في الحُكم بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العُمانيّة الرسميّة عن البلاط السلطاني.

وقالت وكالة الأنباء العُمانيّة الرسميّة على موقعها وحسابها في تويتر ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي توفي مساء الجمعة 10 يناير.

وقد عقدَ مجلس الدفاع العُماني جلسةً له بُعيد وفاة قابوس، وفق الوكالة.وأشارت الوكالة إلى أنّ ديوان السلطان يُعلن الحداد وتعطيل العمل الرسميّ للقطاعَين العام والخاص لمدّة ثلاثة أيّام وتنكيس الأعلام في الأيّام الأربعين القادمة.

ووري جثمان سلطان عمان قابوس بن سعيد الثرى امس وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط. وحضر مراسم الدفن، السلطان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين. وبدأت مراسم تشييع السلطان الراحل صباحا، أعقبها أداء صلاة الجنازة عليه في الجامع الأكبر بالعاصمة، ودفنه في مقبرة الأسرة.

وكان الإعلام العماني نقل الثلاثاء عن ديوان البلاط السلطاني قوله إنّ حال السلطان قابوس مستقرّ منذ ملازمته المستشفى مؤخّرًا. وأشارت وكالة الأنباء العُمانيّة الرسميّة إلى أنّ وفاة السلطان جاءت بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متّزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحتراما.

وُلد السلطان قابوس في 18 نوفمبر سنة 1940 في صلالة في الجنوب حيث تابع تعليمه المدرسي، إلى أن التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا وهو في العشرين من عمره. وتخرّج السلطان منها بعد عامين برتبة ملازم، ثم خدم في المانيا ضمن فرقة عسكرية بريطانية لمدة عام. وتولى الحكم في 23 يوليو 1970 ليطلق مرحلة من التحديث بدأت بتصدير النفط. وأعلن قابوس نفسه سلطان عمان بعدما كان لقب الحاكم سلطان مسقط وعمان وأصبح الحاكم الثامن في سلالة آل سعيد منذ أن تولت الحكم في 1749، فقام فورا بتغيير العلم والعملة.

واعتمد السلطان قابوس سياسة تقارب مع إيران الواقعة على الضفة الاخرى من مضيق هرمز. وأتاحت له علاقته القريبة من إيران بأن يلعب دور الوسيط في الملف النووي، الامر الذي تمخّض عنه اتفاق مهم في العام 2015 بين طهران وواشنطن في عهد باراك اوباما، قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتوجّهت الدول الغربيّة مراراً إلى مسقط لتطلب منها العمل كوسيط، ليس في النزاعات الإقليميّة فحسب، لكن في القضايا الدولية أيضًا.وتوسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء بما في ذلك إطلاق سراح ثلاثة أميركيين سجنوا في إيران للاشتباه في كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود العام 2009.

