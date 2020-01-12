عربيات ودوليات

مسقط- الوكالات: تعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق امس بعد تعيينه خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي الجمعة، بمواصلة سياسة بلاده الخارجية القائمة على «عدم التدخل» التي انتهجها سلفه.وقال السلطان الجديد في أول تصريحات له منذ تنصيبه سلطانا «سوف نرتسم خط السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت وسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لغيرنا واحترام سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات».وتابع «كما سنبقى كما عهدنا العالم في عهد المغفور له داعين ومساهمين في حل الخلافات بالطرق السلمية».

وعرفت عمان في عهد السلطان الراحل باستقرارها السياسي في منطقة غالبا ما تعصف بها الأزمات. توجّهت الدول الغربيّة مرارا إلى مسقط لتطلب منها العمل كوسيط، ليس في النزاعات الإقليميّة فحسب، لكن في القضايا الدولية أيضًا، بما في ذلك الاتّفاق النووي مع إيران في عام 2015.

وفي الشأن العربي، أكد استمراره في دعم جامعة الدول العربية وتحقيق أهدافها، والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات.

وكان السلطان هيثم استهل كلمته بالحديث بنعي السلطان الراحل قابوس، مثنياً على إنجازاته، وعلى الأعمال التي قام بها في شتى المجالات من أجل إرساء مكانة دولية لسلطنة عمان.

وأدى السلطان هيثم بن طارق، اليمين الدستورية، سلطاناً لعمان خلفاً لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، وفق ما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة العمانية في تغريدة «السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يؤدي القسم سلطاناً للبلاد، إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد».

وكان مجلس الدفاع العماني اعلن امس ان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان لعمان خلفا للسلطان قابوس بناء على وصيته. وذكر المجلس في بيان نقلته وكالة الانباء العمانية ان «مجلس العائلة المالكة انعقد وقرر بقناعة راسخة تثبيت من أوصى به السلطان في وصيته إيمانا من مجلس العائلة بالحكمة المعهودة والنظرة الواسعة التي يتمتع بها وعليه أوكل مجلس العائلة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية».

