عربيات ودوليات

مسقط- الوكالات: عقدت امس جلسة فتح وصية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانا لعُمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في حسابها الرسمي على «تويتر».

وولد السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد في عام 1954 وشغل منصب وزير التراث والثقافة في 2002 وعمل مبعوثا خاصا للسلطان قابوس بن سعيد فضلا عن توليه رئاسة لجنة الرؤية المستقبلية (عمان 2024). كما شغل سابقا العديد من المناصب في وزارة الخارجية العمانية منها الأمين العام ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

وتولى رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986 وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط عام 2010 اضافة الى رئاسته الفخرية لجمعية الصداقة العمانية- اليابانية.

وتنص المادة السادسة من القانون الأساسي للسلطنة على أن الأسرة المالكة يجب أن تختار سلطانا جديدا في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب.

وبحسب المادة الخامسة من الدستور العماني فإن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.

