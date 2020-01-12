عربيات ودوليات

مسقط- الوكالات: أعلن مجلس الدفاع في عمان بحضور مجلس العائلة المالكة، اختيار هيثم بن طارق، سلطانا جديدا للبلاد خلفا للسلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء الجمعة. ونشر مجلس الدفاع صورا من الاجتماع الذي عقد، موضحا في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فقد تسلم مجلس الدفاع ردا من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن المجلس انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد وبقناعة راسخة تثبيت من أوصى به في وصيته إيمانًا من المجلس بالحكمة المعهودة لجلالته». وأضاف البيان ان مجلس العائلة المالكة اوكل لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة (6) السادسة من النظام الأساسي للدولة واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به السلطان الراحل بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة. وعقدت جلسة فتح الوصية السبت 11 يناير ???? بحضور الفريق أول وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة والفريق المفتش العام للشرطة والجمارك والفريق رئيس جهاز الأمن الداخلي والفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة واللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني واللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني واللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني. وتابع المجلس في بيانه ان الجلسة حضرها رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا ونائبا رئيس المحكمة العليا وأفراد العائلة المالكة شهودا على الإجراءات. وتابع البيان «عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين والإعلان بأن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور هو سلطان عمان».