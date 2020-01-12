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عواصم- الوكالات: اشتعل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، امس بتغريدات عكست مشاعر الحزن والأسى لوفاة سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما. وتصدر هاشتاغ «قابوس في ذمة الله» قائمة «الوسوم» الأكثر انتشارا على «تويتر». وغرّدت أعداد كبيرة من مستخدمي «تويتر» مستخدمين الهاشتاغ، وذاكرين مناقب السلطان الراحل، والذي حكم عُمان منذ توليه السلطة سنة 1970. كذلك نشر مستخدمون صورا ومقاطع فيديو تبرز إنجازات السلطان قابوس، في حين فضّل آخرون إبقاء مستخدمي «تويتر» على اطلاع بآخر المستجدات والأخبار المتعلقة باختيار خليفة السلطان. وكان التلفزيون الرسمي العُماني قد أعلن السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعُمان، خلفا للسلطان قابوس. وعقدت السبت جلسة فتح وصية السلطان قابوس، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعُمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في حسابها الرسمي على «تويتر».