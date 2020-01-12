عربيات ودوليات

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى السلطان هيثم بن طارق ال سعيد سلطان عمان اعرب فيها سموه باسمه وباسم الشعب الكويتي عن بالغ الحزن والاسى وخالص التعازي وصادق المواساة لجلالته وللاسرة الكريمة وللشعب العماني الشقيق بوفاة المغفور له باذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعالى وطيب ثراه مشيرا سموه الى انه فقد اخا عزيزا ورفيق درب تربطه بجلالته علاقة شخصية مميزة سادها الود والمحبة وتقاسم معه الاعباء والمسؤوليات ومؤكدا بأن العالم فقد برحيله احد رجالاته العظام كما فقدت سلطنة عمان والاسرة الخليجية والامتين العربية والاسلامية قائدا حكيما كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الامتين العربية والاسلامية مشيدا سموه بما حققته سلطنة عمان في عهده الميمون من نهضة شاملة وتطور كبير شمل مختلف الميادين جعلها في مصاف الدول ومستذكرا سموه مواقفه رحمه الله الخالدة تجاه الكويت وقضاياها العادلة ابان الاحتلال العراقي الغاشم للكويت والرعاية الكريمة للمواطنين الكويتيين المتواجدين على ارض السلطنة فترة الاحتلال واسهامات البلد الشقيق في عملية تحرير الكويت والتي ستظل دائما ماثلة في ذاكرة اهل الكويت. مبتهلا سموه الى المولى جل وعلا ان يتغمد اخاه السلطان قابوس بن سعيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم جلالته والاسرة الكريمة والشعب العماني الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء وان يوفق جلالته ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي يشهدها البلد الشقيق ويديم على جلالته موفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى السلطان هيثم بن طارق ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته وللأسرة الكريمة وللشعب العماني بوفاة السلطان قابوس سائلا سموه المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم جلالته والاسرة الكريمة والشعب العماني الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وبعد اعلان وفاة السلطان قابوس بن سعيد صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بما يلي ‎بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقى مجلس الوزراء نبأ وفاة المغفور له باذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل بوسعيدي سلطان سلطنة عمان الشقيقة ‎حيث أكد المجلس بأن دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والاسلامية قد فقدت بوفاته رمزا وقائدا عظيما بما كان له من ثاقب البصيرة وسديد الرأي والحكمة وكريم الخصال كان لها الأثر في تحقيق الانجازات الهائلة التي شهدتها سلطنة عمان خلال عهده الميمون وبلوغها الى المكانة المرموقة التي تتمتع بها الى جانب دوره الايجابي في حل العديد من الخلافات التي شهدتها دول المنطقة وتقريب وجهات النظر ولم الشمل على المستوى الخليجي.

‎وفي هذا الصدد فان مجلس الوزراء يستذكر بكل العرفان والتقدير دور سلطنة عمان الشقيقة بقيادة الفقيد الكبير ووقفتها الشجاعة في رفض العدوان الآثم الذي تعرضت له الكويت على يد النظام البائد في العراق والوقوف بكل قوة لدعم الحق الكويتي تلك المواقف التي ستظل ماثلة في ذاكرة الشعب الكويتي على مر التاريخ.

‎وازاء هذا المصاب الجلل فان الكويت وباسم صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي تتقدم بخالص العزاء والمواساة لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبا وقد أمر سمو الأمير باعلان الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة المغفور له باذن الله تعالى.

