عربيات ودوليات

عبر طيف نيابي واسع عن خالص التعازي وصادق المواساة للشعب العماني الشقيق بوفاة المغفور له السلطان قابوس آل سعيد، مستذكرين مسيرة العطاء والوفاء والحكمة والسلام التي قادها في المنطقة والعالم، معربين عن امالهم بالتوفيق والسداد للسلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بالاصالة عن نفسي ونيابة عن نواب الامة نعزي سلطنة عمان الشقيقة والامتين العربية والاسلامية، ونعزي انفسنا بوفاة رمز عربي حكيم وقائد النهضة العمانية السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.. نعزي أسرته الكريمة وشعبه الطيب، ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى داره ومستقره، إنا لله وانا اليه راجعون.

وبعث الغانم ببرقيتين الى رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان د. يحيى بن محفوظ المنذري ورئيس مجلس الشورى خالد بن هلال المعولي أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

واعرب الغانم في برقيتيه باسمه ونيابة عن اعضاء مجلس الأمة عن بالغ الحزن والأسى لرحيل باني النهضة العمانية وقائد عرف عنه الحكمة والحنكة وتربطه بدولة الكويت قيادة وشعبا علاقات أخوية استثنائية.

ودعا الغانم المولى جلت قدرته ان يرحم السلطان قابوس بن سعيد برحمته الواسعة وان يلهم الشعب العماني جميل الصبر والسلوان.

من جانبه قال النائب علي الدقباسي: فقد العالم العربي قائد نشر السلام والاستقرار والحكمة وأعز بلاده وشعبه وأسهم بتأسيس مجلس التعاون الخليجي. وأننا نعزى أنفسنا والشعب العماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس وأسال الله تعالى له الرحمة والمغفرة والعفو وأن يجزيه خير الجزاء عن أعماله الكبيرة التي خدمت الشعوب.

من جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم: ان السلطان هيثم بن طارق هو خير من اخترت من بعدك يا قابوس.. ألف رحمة ونور عليك، وحكمت، فعدلت ورحلت وسلمت الأمانة للقوي الأمين.

بدوره وصف النائب ثامر السويط الراحل بصوت الحكمة والعقل.. معبرا عن خالص العزاء للشعب العماني وللأمتين العربية والاسلامية في رحيل الحاكم الذي عمل بصمت وحكمة من أجل نهضة شعبه ورفعة بلاده واستقرارها.

من جانبه قال النائب خليل الصالح رحل السلطان قابوس صاحب المواقف المشرفة بعد مسيرة من العطاء، والانجازات، خالص العزاء للأمة العربية والاسلامية ولاشقائنا العمانيين، رحم الله الفقيد، وانا لله وانا اليه راجعون.

في حين قال النائب خليل ابل: نعزي الشعب العماني والخليجي برحيل السلطان قابوس بن سعيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يديم على السلطنة نعمة الأمن والأمان والسلام والازدهار.

بدوره قال النائب عبدالله فهاد نعزي أنفسنا وأشقاءنا في سلطنة عمان بوفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بعد مسيرة ومواقف حافلة بالأخوة والحكمة والوفاء والعطاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

