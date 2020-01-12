عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: نعى قادة الدول العربية سلطان عمان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر 79 عاما، بعد فترة حكم امتدت منذ العام 1970 واعلنت دول عربية الحداد الرسمي وتنكيس اعلامها حدادا على رحيله .

ونعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس السلطان قابوس واصفا اياه بانه قائد حكيم منح عمره لوطنه ولأمته.وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن المغفور له كان زعيما عربيا سيسجل له التاريخ انه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة. واضاف البيان ان مصر وشعبها لا تنسى للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية التي سطرها التاريخ بحروف من نور واصفا السلطان بانه كان أخا وصديقا. وعبر الرئيس السيسي عن عميق الحزن وخالص العزاء للشعب العماني ولاسرته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته. كما نعى الديوان الملكي الأردني السلطان قابوس. وقال الملك عبد الله الثاني إنه بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، نكون قد فقدنا أحد القادة الحكماء، الذي كان أخا كبيرا وحليفا للأردن.

وأضاف فقدنا أحد القادة الحكماء الذي كان أخا كبيرا لي وصديقا عزيزا لوالدي الحسين وحليفا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن مستندا إلى مبادئ راسخة. ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني بالصبر والسلوان.وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، الحداد لمدة ثلاثة أيام.

من جهته بعث رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، برقية تعزية إلى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، وقال الرئيس العراقي حسب بيان مكتبه الإعلامي تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وباني نهضتها الحديثة وإن العالم العربي والمنطقة، وقبلهما الشقيقة سلطنة عُمان، تخسر برحيل السلطان قابوس بن سعيد قائدا وعقلا حكيما. وأضاف صالح أن الخسارة كبيرة بفقدان السلطان قابوس بن سلطان لكن الثقة أكيدة بأن العائلة السلطانية والشعب العماني قادرون تماما على مواصلة هذا الدور الحيوي الذي اضطلع به السلطان الراحل سواء في بناء وتقدم عُمان أو في انتهاج سياسة إقليمية حكيمة ومتوازنة.

وفي بيروت أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون امس عن حزنه بفقد السلطان قابوس الذي كان أخا وصديقا للبنان في جميع المراحل والظروف الصعبة التي مر بها مساندا قضاياه المحقة وداعما استقراره وأمنه وتطلعات شعبه.وقال في برقية تعزية وجهها إلى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد ان العالم العربي يفقد برحيل السلطان قابوس رجل الحوار والحكمة والسلام الذي لطالما عمل من أجل لم الشمل العربي وتعزيز تضامنه ومنعته في وجه التحديات التي تهدد دولنا وشعوبنا.وتقدم باسم الشعب اللبناني بتعازيه بالفقيد معربا عن تمنياته للسلطان الجديد بان يمده الله بالصحة والعزم في مسؤولياته الوطنية في خدمة سلطنة عمان وازدهار شعبها. وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في وقت سابق اليوم أمس السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد والحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.وأعلن مجلس الدفاع العماني في وقت لاحق تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطانا لعمان خلفا للسلطان قابوس بناء على وصيته.

