عربيات ودوليات

جدة – الوكالات: أعلنت جامعة الدول العربية امس تنكيس علمها لمدة ثلاثة أيام حزنا على وفاة سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد الذي وصفته بأنه «فقيد الأمة العربية»

ونعى الأمين العام للجامعة أحمد ابوالغيط في بيان ببالغ الحزن وعميق الأسى الى الأمتين العربية والاسلامية السلطان قابوس واصفا اياه بانه كان «حاكما من طراز نادر».

وقال ابو الغيط إن السلطان قابوس «دأب خلال فترة حكمه على تبني خط مستقل لبلاده جنبها الكثير من الأزمات والصراعات التي اعتصرت المنطقة». وأضاف أن السلطان قابوس «انحاز انحيازا واضحا للتحديث والتنمية ونجح في نقل البلاد نقلة نوعية هائلة منذ تولي الحكم في 1970 حتى صارت على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار وانفتاح على العالم».واكد أن السلطان الراحل «طالما لعب أدوارا ايجابية على صعيد الدبلوماسية العربية وكان صاحب رؤية بعيدة ونظر ثاقب في الشؤون الدولية والعربية» مضيفا أنه حظي باحترام وتقدير كبيرين على صعيد عالمي.

وأوضح ابو الغيط أنه يشاطر الشعب العماني حزنه «الصادق على رحيل السلطان قابوس ويعرف قدر حب الناس له» معربا عن أحر التعازي للشعب العماني «لفقده رجلا لعب الدور الأكبر في نهضة البلاد في العصر الحديث». وعلى صعيد متصل نعى رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي السلطان قابوس مؤكدا أن «الأمة العربية فقدت زعيما تاريخيا وقامة عربية سامقة كان له دور تاريخي بارز في بناء ونهضة سلطنة عمان».

واشار السلمي في بيان الى أن السلطان قابوس قاد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما منذ أن تقلد زمام الحكم وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عمان وأسفرت عن «سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع اجلالا واحتراما».واعرب باسم البرلمان العربي عن العزاء للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس. الى ذلك صرّح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين أنه «ببالغ الحزن والأسى تلقى العالم الإسلامي نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عُمان، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته». وأعرب الأمين العام عن «خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة المالكة الكريمة في سلطنة عُمان، وللشعب العُماني وللأمة العربية والإسلامية في وفاة قائد سلطنة عُمان ومؤسس نهضتها الحديثة الذي رحل إلى جوار ربه بعد أن أتم مسيرة الإنجازات والعطاء والبناء».

