عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: نعت دول الخليج العربية السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية يوم الجمعة واكدت مشاطرتها لسلطنة عمان وشعبها احزانهم وثقتها في مواصلة عمان مسيرة التطوير التي قادها السلطان الراحل.

ونعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، امس السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الذي توفي مساء الجمعة وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ان «السعودية وشعبها يشاطرون الأشقاء في عُمان احزانهم، ويسألون الله ان يلهم الأسرة الكريمة والشعب العُماني الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على سلطنة عُمان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار». وقال بيان من الديوان الملكي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» امس «ببالغ الحزن والأسى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - سلطان عُمان - رحمه الله. وتابع البيان ان الملك سلمان وولي العهد اعربا عن خالص التعازي وصادق المواساة للعائلة المالكة الكريمة في سلطنة عُمان، وللشعب العُماني الشقيق، وللأمة العربية والاسلامية في وفاة قائد سلطنة عُمان ومؤسس نهضتها الحديثة الذي رحل الى جوار ربه بعد ان اتم مسيرة الانجازات والعطاء والبناء»، وفق ما ذكرت «واس».

بدوره تقدم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان امس بخالص التعازي لسلطنة عُمان حكومةً وشعباً في وفاة السلطان قابوس وقال وزير الخارجية السعودي في تغريدةٍ له» نشاطر الأشقاء الحزن العميق، وندعو الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته».

وفي ابو ظبي نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، امس السلطان قابوس بن سعيد،كما امر باعلان الحداد لمدة 3 ايام في الامارات، وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج. وقال في بيان اصدرته وزارة شؤون الرئاسة «اننا ننعى زعيما من ابرز وأخلص ابناء الأمتين العربية والاسلامية اعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق واخلاص وتجرد».

من جهته قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعازيه للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس وقال في حسابه على تويتر «رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة... رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه... تعازينا لاخوتنا في عمان.. تعازينا للأمة العربية والاسلامية... تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة.. ونسأل الله ان يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية».

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال الشيخ محمد بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي عهد ابوظبي «فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والاسلامية قائدا حكيما، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا اخا عزيزا ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما واخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي اسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».

الى ذلك ذكرت وكالة الأنباء القطرية عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر»، ان امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نعى ببالغ الحزن والأسى السلطان قابوس وقال امير قطر عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر «هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية كما للأشقاء في عمان.. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس الى رحمة الله تعالى تاركا وراءه بلدا ناهضا وارثا عظيما يعتز به الجميع. انه فقد كبير للأمتين العربية والاسلامية.. نعزي الشعب العماني الشقيق ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى».

من جانبه نعى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة السلطان قابوس واكد ان مملكة البحرين تقف الى جانب سلطنة عمان والشعب العماني في هذه الظروف الأليمة مستذكرا بالعرفان والتقدير بصمات الفقيد الكبير البارزة في نهضة سلطنة عمان وتطورها في كافة الميادين وبدوره في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة مع البحرين واسهاماته مع قادة دول الخليج في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز مسيرته مشيرا الى ان السلطان قابوس امضى عمرا حافلا بالعطاء والانجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والاسلامية ونصرة قضاياها. واعلنت البحرين الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

