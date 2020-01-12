عربيات ودوليات

مسقط - أ. ف. ب: تشتهر سلطنة عمان بمياهها الصافية وصحرائها الشاسعة وسلسلة جبال صخرية وخضراء، لكنها معروفة ايضا باستقرارها السياسي في منطقة غالبا ما تعصف بها الأزمات. وخسرت الدولة النفطية التي يبلغ عدد سكانها 4,6 ملايين نسمة نصفهم من الأجانب، سلطانها قابوس بن سعيد، الذي حكمها منذ 1970، وهي اطول فترة حكم لزعيم عربي.

وقاد السلطان خلال حكمه، مسار تحديث السلطنة الخليجية، وحماها من النزاعات الاقليمية، متبعاً سياسة خارجية معتدلة. فبعدما لعبت دوراً في الاتفاق حول الملف النووي الايراني مع القوى العالمية في 2015، برزت عُمان في الخليج كوسيط موثوق يعمل بتكتم شديد.

وفيما يلي بعض الحقائق الرئيسة عن عُمان التي تضخ مليون برميل من النفط يومياً:

? موقع استراتيجي

تحد عُمان مضيق هرمز الاستراتيجي، مقابل ايران. ويعد المضيق طريقاً مهماً لامدادات الطاقة العالمية، حيث يعبره نحو ثلث النفط المنقول بحراً في العالم كل يوم. وقد هددت ايران مراراً باغلاق المضيق. وفي وقت سابق من العام الحالي، قالت سلطنة عمان انها وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة تسمح للسفن والطائرات الأميركية باستخدام موانئها ومطاراتها.

? سياسة خارجية معتدلة

توجهت الدول الغربية مراراً الى مسقط لتطلب منها العمل كوسيط، ليس في النزاعات الاقليمية فحسب لكن في القضايا الدولية ايضاً، بما في ذلك الاتفاق النووي مع ايران في عام 2015. وتوسطت عمان ايضاً بين طهران وواشنطن لاطلاق سراح سجناء، بما في ذلك اطلاق سراح ثلاثة اميركيين سجنوا في ايران للاشتباه في كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود العام 2009. وحافظت مسقط على علاقات جيدة مع طهران.

والسلطنة كانت اول دولة خليجية تستقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في اكتوبر 2018، رغم ان البلدين غير مقيدين بالعلاقات الدبلوماسية. ومصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان اقامتا علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.

? نظام خلافة فريد

بحسب الدستور يقوم مجلس العائلة المالكة، خلال ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان، بتحديد مَن تنتقل اليه ولاية الحكم. واذا لم يتفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطان للبلاد، يقوم مجلس للدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى، ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه، «بتثبيت مَن اشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة».

ويُشترط فيمن يُختار لولاية الحكم في عمان التي تعتمد الشريعة الاسلامية اساساً للتشريع، ان «يكون مسلماً رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين عمانيين مسلمين».

