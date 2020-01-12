عربيات ودوليات

لندن- واشنطن- الوكالات: أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حسب بيان صادر عن مكتبه، أن المملكة المتحدة «فخورة بأواصر الصداقة وروابط الشراكة الثابتة مع عُمان، وإننا لنشاطر الشعب العُماني أحزانه».

وذكر جونسون في البيان «أشعر بحزن عميق لوفاة السلطان قابوس بن سعيد. لقد كان زعيما فذا يتسم بالحكمة وقائدا محترما سيترك رحيله فراغا كبيرا».

ولفت جونسون إلى أن «التاريخ سيذكر تفاني السلطان قابوس في تطوير عُمان لتصبح بلدا ينعم بالاستقرار والازدهار».

بدوره أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن حزنه لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، مؤكدا أنه كان يحظى باحترام واسع وعمل بجد لتعزيز السلام والاستقرار في عمان والمنطقة ككل.

وقال راب، عبر حسابه على «تويتر» «حزين لسماع وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، كان يحظى باحترام واسع، وعمل بجد لتعزيز السلام والاستقرار في عمان والمنطقة ككل».

وفي اول تعليق اميركي وصفت سفارة الولايات المتحدة في عُمان السلطان قابوس بأحد أعظم القادة في العالم، لافتة إلى أنه سيفتقد من قبل محبيه وأصدقائه، معبرة عن تعازيها للشعب العمانيين.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية في مسقط على صفحتها بتويتر، وقالت فيها ان السلطان قابوس لن يفتقده الشعب العماني فحسب بل سيفتقده كل أصدقائه ومحبيه حول العالم ومنهم أصدقاؤه في الولايات المتحدة الأميركية . واضافت «لقد شعرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية ببالغ الحزن لنبأ وفاة قابوس لقد فقدنا أحد أهم قادة العالم قائدا ملهما لنهضة وتطور عمان خلال نصف قرن. قيادته الحكيمة نبعت من إخلاصه وكرمه وتسامحه وحبه العميق لوطنه». الى ذلك قال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، إن السلطان قابوس كان «قوة استقرارا» في منطقة الشرق الأوسط. وقال بوش في بيان: «لورا وأنا يحزننا وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، كان قوة استقرارا في الشرق الأوسط وحليفا قويا للولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف البيان: «كانت له رؤية لعمان حديثة ومزدهرة ومسالمة، وحول هذه الرؤية إلى حقيقة، لورا وأنا محظوظان لزيارته في مسقط الخريف الماضي، وتمتعنا بضيافته الكبيرة، ورأينا كيف طورت قيادته التعليم والفنون عبر دولة عُمان الجميلة، نرسل تعازينا الحارة للشعب العماني».

