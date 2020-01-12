عربيات ودوليات

برايس- الوكالات: قالت صحيفة «لا كروا» الفرنسية إن السلطان قابوس توفي عن عمر يناهز 79 عامًا بعد قضاء 49 عاما ظلت فيهم السلطنة دولة مستقرة ومحايدة في منطقة تشهد الكثير من التوترات، لافتة إلى تولي السلطان هيثم بن طارق، ابن عمه ووزير التراث والثقافة للمنصب خلفا له. وقالت الصحيفة إن السلطان قابوس، الذي تولى السلطة في يوليو 1970، عانى لبعض الوقت من مرض، وفقا للدبلوماسيين. قالت وزارة الاعلام على موقع «تويتر» «بحزن تنعى سلطنة عمان سلطاننا قابوس بن سعيد الذي اختاره الله إلى جواره مساء الجمعة». وأضافت «بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا».

