أول النهار

احتفلت سفارة سلوفاكيا لدى البلاد بالذكرى الـ 27 لتأسيس الجمهورية السلوفاكية وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم. وبهذه المناسبة قال سفير سلوفاكيا لدى البلاد إيجور هايدوشيك ان الكويت صديق حميم لبلاده، مضيفا انه لطالما كانت الكويت صديقًا حميمًا لسلوفاكيا وشريكًا جيدًا لها، حيث اعترفت باستقلال البلاد منذ اليوم الأول لوجودها وإنشاء سفارة لها في البلاد. وذكر ان العلاقات الثنائية تنعم بالازدهار والمزايا في جميع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري والتعليم والآثار والثقافة والرياضة والسياحة والرعاية الصحية وهنا أود أن أذكر المنتجع الصحي الحراري المعروف الذي تمت زيارته من قبل العديد من الكويتيين لفترة طويلة وهى مدينه بيشتاني. واكد هايدوشيك ان سلوفاكيا مستعدة للعمل مع الكويت لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، ومواصلة تعزيز التعاون في مجالات مثل برامج الطاقة الجديدة، والتجارة الإلكترونية، والابتكارات، وقطاع الذكاء الاصطناعي، والتبادل بين الأفراد، وبرامج التعليم والتدريب، متوقعا تحقيق المزيد من الفوائد لشعبي البلدين معتقدا اعتقادا راسخا أنه من خلال الجهود المتضافرة، سيستمر التعاون الثنائي بين البلدين وسيحقق مزيدا من التقدم، كذلك التعاون والدعم المشترك بين البلدين الصديقين. واشار الى ترحيب بلاده بافتتاح مقر اقليمي لوفد الاتحاد الأوروبي في الكويت العام الماضي، معتبرة ذلك فرصة رائعة لتوثيق التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والكويت. واعرب السفير هايدوشيك عن خالص شكره لجميع الأصدقاء الذين أبدوا تفهمًا كبيرًا لسلوفاكيا في سعيها لتشجيع وتطوير الصداقة بين سلوفاكيا والكويت، كما قدم تحياته الودية وأطيب التمنيات للسلوفاكيين الذين يعيشون في الخارج والذين قدموا دائمًا الدعم للتنمية في وطنهم الأم.

