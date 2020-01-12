أول النهار

باريس- «كونا»: بعث وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر برسالة الى وزير اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان. وقام بتسليم الرسالة السفير الكويتي سامي السليمان خلال لقائه الجمعة الماضية مع نائب مدير ادارة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست فيفر.

وقال السفير السليمان في تصريح لـ «كونا» انه نقل تحيات وزير الخارجية الكويتي الى نظيره الفرنسي وشكره للدعم الفرنسي الكبير للكويت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن الدولي طوال العامين الماضيين. واشار الى التنسيق المستمر والمتطابق حيال العديد من المسائل والقضايا الدولية بما عزز من دور مجلس الامن الدولي في التصدي لعدد من الأزمات الدولية وإيجاد الحلول لها، معربا عن حرص الكويت على المضي قدما في هذا الدور لخدمة قضايا الأمن والسلم الدوليين والذي حاز اشادة المجموعة الدولية، ومشيدا بالعلاقات الثنائية بين الكويت وفرنسا وحرص الطرفين على تعزيزها.

وبحث السليمان خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومشاريع التعاون المقبلة بين البلدين.

