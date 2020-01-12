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مسقط - الوكالات: ووري السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان أمس الثرى في مقابر الأسرة بالعاصمة مسقط فيما تعهد السلطان الجديد هيثم بن طارق الذي اعلن تنصيبه امس بناء على وصية السلطان قابوس بمواصلة السير في سياساته الخارجية على خط السلطان الراحل والقائمة على مبدأ عدم التدخل» وحسن الجوار. وبينما أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في برقية تعزية الى السلطان هيثم بن طارق أن العالم فقد احد رجالاته العظام فقد نعت دول الخليج والدول العربية ودول العالم ومنظمات دولية السلطان الراحل مشيدة بإرثه الداخلي في تنمية البلاد والخارجي في تكريس سياسات الحكمة والحياد التي منحت السلطنة دورا دوليا لاغنى عنه كوسيط للسلام والحوار.

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق ال سعيد سلطان عمان اعرب فيها سموه باسمه وباسم الشعب الكويتي عن بالغ الحزن والاسى وخالص التعازي وصادق المواساة لجلالته وللاسرة الكريمة وللشعب العماني الشقيق بوفاة السلطان قابوس مشيرا سموه الى انه فقد اخا عزيزا ورفيق درب تربطه بجلالته علاقة شخصية مميزة سادها الود والمحبة وتقاسم معه الاعباء والمسؤوليات ومؤكدا بأن العالم فقد برحيله احد رجالاته العظام كما فقدت سلطنة عمان والاسرة الخليجية والامتين العربية والاسلامية قائدا حكيما كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الامتين العربية والاسلامية مشيدا سموه بما حققته سلطنة عمان الشقيقة في عهده الميمون من نهضة شاملة وتطور كبير شمل مختلف الميادين جعلها في مصاف الدول ومستذكرا سموه مواقفه (رحمه الله) الخالدة تجاه دولة الكويت وقضاياها العادلة ابان الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت والرعاية الكريمة للمواطنين الكويتيين المتواجدين على ارض السلطنة فترة الاحتلال واسهامات البلد الشقيق في عملية تحرير الكويت والتي ستظل دائما ماثلة في ذاكرة اهل الكويت.

وشيعت سلطنة عمان امس سلطانها الى مقبرة العائلة بولاية بوشر بمحافظة مسقط.

وذكرت وكالة الانباء العمانية ان المشيعين تقدمهم السلطان هيثم بمعية أفراد الأسرة المالكة والوزراء والمستشارين والقادة العسكريين وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموع غفيرة من المواطنين. وأشارت الى ان موكب الجنازة خرج من قصر بيت البركة إلى جامع السلطان قابوس الأكبر مرورا بشارع السلطان قابوس حيث اصطف المواطنون وأفراد القوات المسلحة على جانبي الطريق. وقالت ان صلاة الجنازة اقيمت بجامع السلطان قابوس الأكبر حيث لف جثمان السلطان قابوس بن سعيد بعلم السلطنة.

وكانت جرت امس مراسم تنصيب سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور خلفا للسلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 79 عاما بعد فترة حكم امتدت منذ عام 1970. وقال السلطان هيثم بن طارق عبر التلفزيون الرسمي لسلطنة عمان ان «السلطان قابوس أرسى مكانة دولية للسلطنة وسنسير على نهجه» مؤكدا دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والاعتزاز بدورها في صون منجزات ومكتسبات البلاد. واضاف السلطان هيثم بن طارق «سنسير خارجيا على الخط الذي رسمه السلطان قابوس وحريصون على عدم التدخل في شؤون الغير».

وتابع «سنواصل مع الأشقاء في دول الخليج مسيرة التعاون والتعاضد ونسعى مع الدول العربية إلى النأي بالمنطقة عن الصراعات». وقال «سنواصل تنفيذ السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي وسنبني علاقاتنا مع دول العالم وفق نهج السلطان الراحل». في غضون ذلك نعت دول الخليج العربية السلطان قابوس مؤكدة ثقتها في مواصلة عمان مسيرة التطوير التي قادها. واكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن «السعودية وشعبها يشاطرون الأشقاء في عُمان أحزانهم» فيما قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة «إننا ننعى زعيما من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد». وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه على تويتر «رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة» وقال الشيخ محمد بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي عهد ابوظبي «فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما، وقامة تاريخية كبيرة». من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد «هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية». فيما اكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ان مملكة البحرين تقف إلى جانب سلطنة عمان والشعب العماني في هذه الظروف الأليمة. عربيا قدّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعازيه «للأمة العربية والشعب العماني الشقيق» وقال الرئيس السوري بشار الأسد إنّ «الفقيد الراحل قاد سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها» ونعى العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين «أحد القادة الحكماء» وكتب الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر أنه «برحيل السلطان قابوس يفقد العالم العربي رجل الحوار والحكمة والسلام». وقال الرئيس العراقي برهم صالح إنّ «خسارتنا بفقدان السلطان قابوس بن سعيد خسارة مضاعفة في هذه الظروف التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى صوت الاعتدال والحكمة».