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أمر سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد باعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام اعتبارا من امس السبت حدادا على وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.

واعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة اعمالها ثلاثة ايام اعتبارا من امس السبت على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل. وذكر الديوان ان الأجهزة والهيئات والجهات الحكومية ذات طبيعة العمل الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها ومراعاة المصلحة العامة. من جانب آخر اعلنت وزارة التربية ترحيل اختبارات الثانوية العامة الى يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين. واوضحت الوزارة في بيان لها ان ذلك جاء بعد اعلان تعطيل جميع الدوائر الحكومية حدادا لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، موضحة ان اختبار مادتي الاحياء وتاريخ العالم الحديث والمعاصر سيكون يوم الثلاثاء المقبل بينما يشهد يوم الاربعاء اختبار مادة الاحصاء. من جانبها، أعلنت الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تأجيل جميع الانشطة والفعاليات الخاصة بمهرجان القرين الثقافي 26 لمدة ثلاثة ايام. كمت اعلن اتحاد مصارف الكويت ان البنوك ستعطل اعمالها يومي الاحد والاثنين على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 14 يناير الحالي.