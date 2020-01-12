الأولى

بعث وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد برقية تعزية الى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي اعرب فيها عن اصدق مشاعر التعازي والمواساة بوفاة المغفور له باذن الله السلطان قابوس بن سعيد سائلا المولى عز وجل ان يلهمه والاسرة المالكة والشعب العماني الشقيق جميل الصبر والسلوان.

واستذكر وزير الخارجية في هذه اللحظات الاليمة وبمزيد من الفخر والاعتزاز المسيرة المظفرة للمغفور له عمانيا وخليجيا وعربيا ودوليا والتي وضع خلالها السلطنة وبحكمته وحنكته العريقتين في مصاف الدول المرموقة والمحترمة. وجدد عظيم مشاعر العرفان والامتنان لدوره المشهود في نصرة الحق الكويتي العادل ابان الغزو والاحتلال العراقي 1990 -1991. وتضرع للباري عز وجل ان يوفق السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة ويسدد على دروب الخير خطاه ويحفظ السلطنة وشعبها العزيز من كل سوء ويديم عليها وافر الامن والامان ومزيد التقدم والازدهار.