وطن النهار

فيما تم تأجيل زيارة وفد وزارة الخارجية البريطاني للبلاد والتي كانت مقرره اليوم إلى وقت لاحق بسبب اعلان حالة الحداد لوفاة السلطان قابوس بن سعيد. قال مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا وليد الخبيزي ان الكويت مرتبطة مع بريطانيا باتفاقية حماية ولا نحتاج لابرام اتفاقيات جديدة في المجال العسكري والدفاعي لوجود تعاون وثيق كما ان لدينا معها علاقة تاريخية في جميع المجالات.

واضاف في تصريح صحافي على هامش اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة في دورتها الـ 15 والمنعقدة في الكويت احتفلنا بمرور 120 عاما على اقامة العلاقات بيننا في العام الماضي وبالتالي الكويت وبرطانيا يحظيان بعلاقات متميزة.

وحول العرض البريطاني لاقامة اكاديمية للطيران في الكويت قال هذه الخطوة تدرس من ضمن اجتماعات اللجنة العسكرية الفنية المشتركة لافتا الى ان التدريب اهم اركان التعاون العسكري الكويتي البريطاني وبالتالي لدينا عدد كبير من الطيارين الكويتيين الذين يتدربون في بريطانيا وهناك تواجد فني من الخبراء البريطانيين الذين يزورون الكويت بشكل منتظم واللجنة الفنية العسكرية تجتمع مرتين بالسنة وينظرون في امكانية فتح المزيد من التعاون.

واضاف: المقترح في طور الدراسة لوضع اطار له من الناحية المادية والعملية نافياً ان يتم التوقيع على هذا الاتفاق خلال هذه الدورة من اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة.

وكشف انه خلال الاجتماعات التي ستعقد في وقت لاحق سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الصندوق الكويتي ووزارة التنمية الدولية للتعاون المشترك والتي تسير التعاون المشترك مع الصندوق في العمل بالدول التي ينشط بها البلدان مثل دول افريقية واسيوية والتي تحتاج الى برامج تنموية لافتا الى ان هذا التعاون فريد وان الدول المتقدمة تطلب من الكويت التعاون مع الصندوق الكويتي لما له من عراقة وتاريخ مشرف في العمل التنموي في الدول النامية.

تعاون مشترك

وفي المجال التعليمي اوضح ان اللجنة التعليمية بحثت المزيد من التسهيلات للطلبة اما على الصعيد الامني قال تم التباحث للتوقيع على مذكرة تفاهم حول امن المطار وتزويد الكويت باجهزة متطورة لوجود رغبة من امن المطار بتوفير اسلحة واجهزة مضادة لطائرات الدرون لحماية المطار والمدارج وهذا النوع من الاسلحة موجود وبصورة جيدة وحديثة في بريطانيا التي تعد رائدة في هذا المجال وبالتالي سيعزز ذلك من التنسيق والتعاون مع الشريك البريطاني ولفت الى ان الكويت جددت عقدها مع شركة الفور جي اس لحماية المطار كما ينظر للتجديد لها عند افتتاح المطار الجديد او التعاقد مع شركة أخرى تكون اكبر.

وحول اخطار دول التحالف لمحاربة داعش الكويت بخروج قواتها من العراق والتحاقها بالكويت قال: نعم تم التنسيق فيما بيننا وذلك بالتنسيق مع الجيش الكويتي لافتا الى بنود مذكرات التفاهم الموقعة مع هذه الدول هناك بند يسمح بمرور هذه القوات عبر الكويت حال خروجها من العراق أو الدخول اليه فضلا عن تمركز بعضها في الكويت وبالتالي اخطار الجيش الكويتي بذلك لتقديم التسهيلات لهم للعودة الى بلدانهم من خلال مطارات الكويت العسكرية.

وحول استعداد الكويت لاستقبال هذه القوات قال الكويت تفتح ابوابها للدول الصديقة ولقواتها بالمرور او البقاء هناك. واوضح الخبيزي انه تم بحث سبل تقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين الكويتيين فيما يتعلق بنظام التأشيرات الالكترونية والتنسيق بين الجانبين في مجال امن الطيران ومكافحة الارهاب والجرائم، وفي المجال الدفاعي قال تم الاتفاق على مواصلة التعاون العسكري والاستراتيجي وبرامج التدريب المشترك.

اما بخصوص الامن السيبراني: قال تم تفعيل التعاون بين البلدين في مجال امن وحماية المعلومات وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للكويت للأمن السيبراني.

أما في الجانب التجاري والاستثمار والتنمية قال: بحثت اللجنة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري حيث بلغ معدل نمو التبادل التجاري السنوي بين البلدين حوالي 2 مليار جنيه استرليني مؤكدا أهمية المملكة المتحدة كوجهة استثمارية والثقة قي مكانتها الدولية كمركز مالي في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد المعرفي والتخطيط وبرامج التخصيص.

زيارة الأطباء

وفي المجال الصحي قال الخبيزي: تم الاتفاق على برامج لزيارة الأطباء والتعاون في مجالات برامج التدريب والتأهيل الطبي وتقديم التسهيلات للمرضى الكويتيين في بريطانيا، مشيرا الى أنه تم بحث تقديم المزيد من التسهيلات للطلبة الكويتيين المبعثين للمملكة والمقدر عددهم بـ 6800 طالب فضلا عن التعاون مع وزارة التربية في مجال المناهج الدراسية وفتح قنوات للتعاون بين المؤسسات البحثية والعلمية والثقافية.

ومن جانبه اكد السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت أن انعقاد لجنة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية في نسختها الـ 15 في الكويت هذه الأيام يدل على استمرارية انعقادها في العام مرتين في الكويت والمملكة المتحدة بالتبادل، مشيرا الى أن انعقادها يأتي في اطار مهم جدا للعلاقات الثنائية بين البلدين بهدف توطيد التعاون في مجالات عدة فضلا عن بحث مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت دافنبورت في تصريح صحافي على هامش الاجتماعات الى ان الوفد البريطاني الكبير الذي يشارك في هذه الاجتماعات بحضور ممثلين عن وزارات النقل والدفاع والصحة والتعليم والأمن السيبراني والجمارك والثقافة والبيئة التي تمهد للتوقيع على خطة العمل المشتركة بحضور نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية د. أندرو موريسون.

ولفت الى ان مذكرة التفاهم بين الصندوق الكويتي للتنمية ووزارة التنمية الدولية البريطانية تهدف الى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة في العالم، مشيرا الى وجود تعاون وثيق بين وزارتي الخارجية لدى البلدين فيما يتعلق بمؤتمر التغير المناخي الذي سيعقد في اسكتلندا في وقت لاحق من هذا العام.

وذكر ان حجم التجارة البريطانية مع الكويت خلال العام الماضي بلغ 3,7 مليارات جنيه استرليني بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام الماضي، مشيرا الى المناقشات المهمة التي تدور بين لجنة التجارة والاستثمار ضمن لجنة التوجيه المشتركة.

ولفت الى الاعداد للتوقيع اليوم على مذكرة تفاهم بين جمعية المهندسين الكويتية والمجلس الهندسي البريطاني في مجال تبادل اعتراف الشهادات الهندسية.

وأعاد دافنبورت الى الاذهان الزيارة الناجحة التي قام بها الامير وليام دوق كامبريدج للكويت خلال الشهر الماضي وحضوره جانبا من تمرين محارب الصحراء في اطار التعاون العسكري البريطاني -الكويتي، مشيرا الى ان لجنة الدفاع المنبثقة عن لجنة التوجيه تركز على موضوعات عدة وخاصة تتعلق بالتدريب والتعليم العسكري.

أمن الطيران

وفي رده على سؤال بخصوص أمن الطيران ولاسيما في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة حاليا، أكد دافنبورت التزام بلاده الدائم بأمن الكويت من خلال العلاقات الوثيقة بين البلدين، بقوله «فنحن حلفاء واصدقاء ولدينا مصالح مشتركة ونتبادل الاراء والتنسيق في القضايا الدولية، كما عملنا سويا في مجلس الأمن الدولي خلال العامين الماضيين عندما كانت الكويت لديها عضوية غير دائمة في المجلس».

وأضاف كما تبادلنا خلال لجنة التوجيه وجهات النظر فيما يتعلق بأمن الطيران وما يحدث الآن في المنطقة.

وأشار الى اجتماعاته المثمرة التي اجراها نهاية الاسبوع الماضي مع وزيري الداخلية أنس لصالح والدفاع أحمد المنصور التي تتعلق بمستجدات المنطقة في الوقت الراهن.

وذكر أن مجموعة العمل المختصة بانشاء كلية التدريب الجوية التي تنوي الكويت تأسيسها بالتعاون مع بريطانيا، قدمت توصياتها الى لجنة التوجيه وستعرض في الاجتماع النهائي اليوم (الاحد).

وفِي رده على سؤال حول رؤية بريطانيا لما يحدث في المنطقة من تصعيد ايراني - أميركي في العراق، أكد دافنبورت على خطورة التطورات الاقليمية في المنطقة حاليا وأن المزيد من الصراع ليس من مصلحة أحد، وتعمل بريطانيا مع شركائها لمحاولة نزع الفتيل والعودة الى الحوار.

وبين أن هذه التوترات انعكست على عمل السفر للرعايا البريطانيين بعدم السفر الى العراق باستثناء كردستان، وكذلك عدم السفر الى ايران، لافتا الى ان هناك مراجعة دائمة لهذه النصائح والوضع في الكويت آمن وخطوط الطيران مستمرة بين البلدين بدليل وصول الوفد البريطاني المشارك في اجتماع لجنة التوجيه الى الكويت.

وأشار الى البيان المشترك الذي صدر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا بادانة الهجوم الصاروخي الذي نفذته ايران على القاعدة الاميركية في العراق والدعوة الى نزع التصعيد والعودة الى الحوار.

وأضاف دافنبورت أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني ليس صديقاً لبلاده ولا لحلفائها حيث قاد الجهود الايرانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وكشف عن المكالمة الهاتفية التي اجراها وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط موريسون مع خالد الجارالله الاسبوع الماضي بشان التطورات في المنطقة والتي ستكون ايضا على قمة مناقشاتهم اليوم.

الوجود العسكري

وحول الوجود العسكري البريطاني في المنطقة بما فيها الكويت وسحب قوات بريطانية من العراق الى الكويت، قال ان بلاده تستمر في حضورها العسكري في المنطقة وهي ملتزمة بالتحالف الدولي ضد داعش، مؤكدا ان بريطانيا لا تفكر في سحب قواتها من العراق.

وتابع بالقول « ان البعثة العسكرية البريطانية ستستمر في عملها في الكويت كما انها تخطط لتمرين عسكري آخر مع القوات الكويتية في فبراير المقبل وذلك استكمالا لتمرين محارب الصحراء الذي نفذ في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وحول الأمن البحري، قال دافنبورت ان البحرية الملكية البريطانية عادت الى منطقة الخليج لحماية السفن التجارية البريطانية وتأمين خطوط الملاحة وذلك من خلال المدمرة البريطانية «ديفندر» والفرقاطة «مونتروز».

وفِي رده على سؤال حول التهديدات الايرانية للمنطقة، اكد دافنبورت ان التهديدات الايرانية لقوات التحالف الموجودة في المنطقة غير مقبولة، ولقد ادانت بريطانيا بأشد العبارات الهجوم الايراني على قواعد قوات التحالف التي تضم قوات بريطانية في العراق مما يعرضها للخطر، والوضع خطير جدا، وندعو جميع الاطراف الى ضبط النفس لان الحرب والصراع ليسا في مصلحة أحد.

وردا على سؤال بخصوص الدولة المسؤولة عن تصعيد التوترات في المنطقة، قال دافنبورت « هناك حملة دائمة ومستمرة من ايران لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وقد اشارت الحكومة البريطانية في السابق الى مسؤولية ايران عن وقوع هجمات اما بشكل مباشر او من خلال وكلائها في المنطقة.

مضيفا «ونحن نشاطر حلفاءها الأميركان والأوروبين مخاوفهم فيما يتعلق بايران التي يجب عليها التوقف عن هذه المحاولات، ونحث ايران من خلال اتصالاتنا الثنائية معها على ضبط النفس والتوقف عن القيام بتلك الهجمات».

