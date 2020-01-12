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قال رئيس مجلس ادارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د. خالد الصالح: إن عدد حالات الاصابة بسرطان الرأس والرقبة يبلغ 101 حالة بناء على احصائيات مركز الكويت لمكافحة السرطان في 2014 حيث يبلغ عدد حالات الاصابة لدى النساء الكويتيات 15 حالة وغير الكويتيات 13 حالة أما عدد حالات الاصابة لدى الرجال الكويتيين تبلغ 18 حالة ولغير الكويتيين 55 حالة، مشيرا الى أن عدد حالات الاصابة بسرطان الغدة الدرقية بلغ 219 حالة منها 86 حالة لدى النساء الكويتيات و82 حالة لغير الكويتيات، كما تبلغ 30 حالة لدى الرجال الكويتيين و82 حالة لغير الكويتيين، ويبلغ مجموع عدد الحالات لسرطان الرأس والرقبة وسرطان الغدة الدرقية مجتمعين عدد 320 حالة في عام 2014 بناء على مركز الكويت لمكافحة السرطان.

وأضاف الصالح في المؤتمر الصحافي الخاص باطلاق حملة التوعية بسرطان الرأس والرقبة وسرطان الغدة الدرقية يناير 2020، أن سرطان الرأس والرقبة والغدة الدرقية تعتبر من السرطانات التي تحقق نسبة شفاء عالية عند الاكتشاف المبكر، لذلك فان التوعية بأهمية الاكتشاف المبكر وعمل الفحوصات اللازمة هو مطلب مهم لخفض نسب الاصابة بهذه السرطانات وهو ما تقوم به (كان) من خلال حملة (صحتك أمانة).

وذكر أنه تحقيقا لهدف نشر ثقافة التوعية من هذه السرطانات تقوم (كان) بهذه الحملات التي توجهها للفئات المستهدفة بغرض ايصال المعلومة الصحيحة بطريقة علمية مبسطة والتركيز على معرفة عوامل المخاطرة للاصابة بمثل هذه السرطانات وتجنبها والتعرف على الأعراض الأولية التي تكون جرس الانذار الأول لعمل الفحوصات اللازمة في العلاج في حالة اكتشاف المرض.

من جهتها قالت مسؤول المبادرة الدكتورة ايمان الشمري ان الاهتمام بالأمراض المزمنة ومنها أمراض السرطان أصبح هدفا استراتيجيا لكثير من دول العالم، وأن التوعية هي أفضل سبل الوقاية والحث على الاكتشاف المبكر هو السبيل لرفع نسب الشفاء وتحسين نوعية الحياة، مشيرة الى أنه وضمن حملة (صحتك... أمانة) تقيم (كان) بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة العديد من الأنشطة مثل المحاضرات التي يقدمها مختصون وعدد من المعارض لنشر التوعية عن طريق توزيع مطويات وبروشورات للجمهور كما يمكنهم التواصل المباشر مع الحملة عن طريق الخط الساخن.

بدوره أكد ممثل شركة بدر سلطان واخوانه الداعمة للحملة على ضرورة المساهمة في مثل هذه الفعاليات: فهي ترى أن ذلك من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية وواجباتها المجتمعية ولفت الى أن حملة (صحتك... أمانة) عن سرطان الرأس والرقبة والغدة الدرقية بالكويت هي حملة تستهدف في المقام الأول اكتشاف المرض مبكرا، حيث أن سرطان الرأس والرقبة والغدة الدرقية من الأورام التي يمكن الشفاء منها في حال الاكتشاف المبكر للورم.

