مال وأعمال

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول د. خالد الفاضل ان اللوائح الادارية تخلو من نص بشأن انهاء الخدمة او الاحالة للتقاعد عند وصول مدة الخدمة الى سنوات معينة طالما لم يبلغ الستين عاماً، مؤكداً ان تمديد خدمة عدد من القياديين رغم تجاوز مدة خدمتهم 35 عاماً جاء في ظل حاجة العمل لخبراتهم في الوقت الراهن، اضافة الى انتهاء خدمة عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات.

ولفت الفاضل الى انه انتظاراً للتغيرات التي قد تنشأ على الهياكل التنظيمية والمناصب القيادية للمؤسسة وشركاتها النفطية التابعة نتيجة لدراسة اعادة هيكلة القطاع النفطي القائمة حالياً تم التجديد لبعض القيادات.

واضاف الفاضل في رده على سؤال برلماني انه تم التمديد لثلاث قياديين حتى نهاية 2020 وهم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة محمود عبدالله، ونائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز المسال والرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة حاتم العوضي، ونائب العضو المنتدب لتنظيم عقود التسويق العاليم في مؤسسة البترول.

وفيما يتعلق بالأسباب والمبررات التي اقتضت تعيين رؤساء تنفيذيين في المؤسسة وشركاتها التابعة بالوكالة وليست بالأصالة قال الفاضل ان تكليف كل من الشيخ نواف الصباح، عبدالله السميطي، حاتم العوضي، ناصر الشماع، علي شهاب، بالوكالة وأن لا تتم الترقية لشغل تلك المناصب في المرحلة الحالية نظراً للتغيرات التي قد تنشأ على الهياكل التنظيمية والمناصب القيادية لمؤسسة البترول نتجية لدارسة اعادة هيكلة القطاع النفطي القائمة حالياً، مشيراً الى ان القانون قد خلا من اي حكم يميز في اختصاصات الرئيس التنفيذي للشركة بين من يتولى هذا المنصب بصفة الأصالة او بصفة الوكالة، وعليه يمارس الرئيس التنفيذي بالوكالة ذات الاختصاصات المقررة للرئيس التنفيذي بالأصالة.

