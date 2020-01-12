استعرض التقرير الأسبوعي المتخصص لشركة «Ofeed» أهم الأحداث الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وأثر ذلك على تحركات العملات والأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 10 يناير 2020، بالإضافة إلى توقعات لحركة الأسواق خلال الأسبوع المقبل.

وقال التقرير ان الدولار الأميركي شهد تعافياً قوياً خلال الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسة وذلك بعد أن عاد الهدوء إلى الأسواق المالية بعد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طمأن خلاله الأسواق بشأن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران الذي اشتد خلال الفترة الأخيرة.

واضاف التقرير ان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات رئيسية ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1 في المئة من أدنى مستوى سجله ليسجل اعلى مستوياته في أسبوعين عند 97.30.

وبين التقرير أن الدولار الأميركي انتعش بعد التراجع الذي شاهده بداية الأسبوع الماضي والذي تسبب فيه التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بعد هجوم أميركي أدى إلى مقتل أبرز الجنرالات الإيرانيين، الأمر الذي أدى إلى رد إيران بصواريخ جوية على بعض القواعد العسكرية الأميركية في العراق.

بيانات اقتصادية

ومن ناحية أخرى، قال تقرير «Ofeed»: كان للبيانات الاقتصادية المتعلقة بإضافة القطاع الخاص الأميركي 202 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر ديسمبر من العام الماضي دور في دعم تعافي الدولار من جديد.

وبالإضافة إلى بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن شهر ديسمبر والذي اظهر تعيين وظائف جديدة بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 266 ألفاً.

يجدر الإشارة إلى التأثر الملحوظ الذي تأثره الدولار أمام باقي العملات الرئيسة خلال الفترة التي أعقبت الغارة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وأدت إلى مقتل سليماني أبرز قائد إيراني، بالإضافة أيضاً إلى تأثير الفترة التي تبعت الضربة في انتظار رد فعل إيران.

أما عن تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأميركية فقد أظهر تراجع أعداد الوظائف الجديدة للقطاع الغير زراعي في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر ديسمبر إلى 145 ألف وظيفة بعد ان كانت التوقعات تشير إلى تعيين وظائف جديدة بقيمة 162 ألف وظيفة، بينما تم تعديل القراءة السابقة لشهر نوفمبر لتتراجع إلى 256 ألفاً بعد أن كانت بقيمة 266 ألف وظيفة.

أما عن معدل البطالة فقد استقرت مرتفعة بنسبة 3.5 في المئة دون تغير عن التوقعات او القراءة السابقة.

كما أشار مؤشر متوسط الأجر في الساعة خلال شهر ديسمبر ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة وتم تعديل القراءة السابقة لتصبح مرتفعة بنسبة 0.3% بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 0.2 في المئة.

الوضع الأوروبي

تراجعت مستويات اليورو خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار وللأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أدنى مستوياته في أسبوعين بعد تعافي الدولار الأميركي بالإضافة إلى البيانات التي صدرت عن منطقة اليورو.

زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 1.1084 بعد ان افتتح تداولات الأسبوع عند 1.1163.

أظهر تقرير مكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي أمس عن تسارع تضخم منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، في الوقت الذي تبين فيه أن مبيعات التجزئة للمنطقة كان أقوى مما كان متوقعاً لها.

ذكرت يوروستات أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد ارتفعت بنسبة وصلت إلى 1.3 في المئة وذلك على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، لتبلغ بذلك نسبة ارتفاعها على أساس شهري إلى 0.3 في المئة. يُذكر أن الارتفاع السنوي كان مطابقاً لتوقعات المحللين.

من جانبه تسارع التضخم في منطقة اليورو بشكل واضح ويعزي الاقتصاديون ذلك التسارع إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة تصل إلى 0.2 في المئة على أساس سنوي.

من ناحية أخرى يريد البنك المركزي الأوروبي أن يُبقي معدل التضخم عند نسب أقل من الحالية، ولكنه قريب من معدل 2 في المئة على المدى المتوسط.

وعلى نحو متصل أوضحت البيانات أيضاً أن تجارة التجزئة وهي مؤشر لطلب الأسر كانت أقوى بكثير مما كان متوقعاً لها خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ارتدت من انخفاضين متتاليين على أساس شهري مع ارتفاع بنسبة تصل إلى 1.0 في المئة نتج عنها ارتفاع بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي. من ناحية أخرى تأتي تلك البيانات وسط هدوء نسبي للاضطرابات الأخيرة في منطقة اليورو بسبب قضية البريكست في المملكة المتحدة وتبقى فقط بعض التخوفات المرتبطة بالشكل الذي ستنتهي إليه عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خاصةً بعد فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات العامة في وقت سابق من العام الماضي.

التضخم والأسعار

استمرت معدلات التضخم من وجهة نظر المستهلكين في الاستقرار عند مستويات مرتفعة في الصين خلال شهر ديسمبر، بينما يستمر نزيف الانخفاض في أسعار المنتجين الأمر الذي يبقي الباب مفتوحاً أمام استمرار التخفيف النقدي من قبل الحكومة والبنك المركزي الصيني لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر ديسمبر ارتفع بنسبة 4.5 في المئة دون تغير عن القراءة السابقة، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 4.7 في المئة.

تضخم المستهلكين يظل مرتفعاً عند أعلى مستوياته في 8 سنوات، وذلك في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد أسعار النفط والطاقة خلال الفترة الأخيرة بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

استمرار ارتفاع معدلات التضخم للمستهلكين قد يجعل البنك المركزي الصيني أكثر حذراً في التعامل مع تخفيف السياسة النقدية والتحفيز، بينما تشير التوقعات أن النصف الثاني من العام قد يشهد تراجعاً في التضخم مع تراجع أسعار الغذاء.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين في ديسمبر بنسبة 0.5 في المئة وكانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 1.4 في المئة بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.4 في المئة.

تقلصت وتيرة انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في الصين بما يتماشى مع تحسن مكونات الأسعار في استطلاعات الرأي الأخيرة للمصنعين.

ولكن يرى البعض أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من الأسباب الرئيسة التي قلصت انخفاض أسعار المنتجين في شهر ديسمبر.

بشكل عام تبقى هناك أزمة في أسعار المنتجين الذي يعد مؤشراً رئيساً لربحية الشركات في الصين، وهو الأمر الذي يزيد من الضغط على الحكومة الصينية للاستمرار في عمليات الدعم للقطاع الصناعي المتدهور في الصين من جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

هذا وتشير التوقعات إن الصين تعتزم تحديد هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 6 في المئة خلال عام 2020، في ظل العمل على زيادة الإنفاق على البنية التحتية للدولة لتفادي تباطؤ النمو الحاد. يذكر أن النمو قد تباطأ من 6.8 في المئة في عام 2017 إلى 6 في المئة في الربع الثالث من عام 2019، وهو الأبطأ منذ أوائل التسعينيات.

