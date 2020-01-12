loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

الجنيه الإسترليني


ينبغي على المستثمرين والمتداولين في الجنيه الاسترليني إبقاء أعينهم مفتوحة هذا الأسبوع، حيث ستصدر المملكة المتحدة تقارير التضخم ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الاجمالي الشهري. يتوقع المحللون أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين، مقياس التضخم المفضل من البنك المركزي البريطاني، الاستقرار عند 1.5 في المئة في ديسمبر على أساس سنوي. أما مبيعات التجزئة، فقد تشهد ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة في شهر ديسمبر بعد تسجيل انخفاض بمقدار في 0.6 في المئة شهر نوفمبر. بالنسبة للاقتصاد البريطاني ككل، فمن المتوقع أن ينمو بمعدل 0.1 في المئة في شهر نوفمبر، بعدما لم يسجل أي نمو في شهر أكتوبر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة