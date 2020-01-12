مال وأعمال

ينبغي على المستثمرين والمتداولين في الجنيه الاسترليني إبقاء أعينهم مفتوحة هذا الأسبوع، حيث ستصدر المملكة المتحدة تقارير التضخم ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الاجمالي الشهري. يتوقع المحللون أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين، مقياس التضخم المفضل من البنك المركزي البريطاني، الاستقرار عند 1.5 في المئة في ديسمبر على أساس سنوي. أما مبيعات التجزئة، فقد تشهد ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة في شهر ديسمبر بعد تسجيل انخفاض بمقدار في 0.6 في المئة شهر نوفمبر. بالنسبة للاقتصاد البريطاني ككل، فمن المتوقع أن ينمو بمعدل 0.1 في المئة في شهر نوفمبر، بعدما لم يسجل أي نمو في شهر أكتوبر.