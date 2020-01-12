مال وأعمال

سيكون اليورو على موعد مع بعض البيانات الاقتصادية المهمة من منطقة اليورو هذا الأسبوع وكذلك رهن التطورات على الصعيد العالمي. على صعيد البيانات الاقتصادية، فالتقرير الأهم هو القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين عن شهر ديسمبر في منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن تؤكد الارتفاع بنحو 1.3 في المئة على أساس سنوي بعد تسجيل ارتفاع بنحو 1.0 في المئة في نوفمبر. ربما سيركز المستثمرون أيضا على محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي عادة ما يعطي نظرة معمقة للظروف الاقتصادية التي أثرت على قرار أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير.