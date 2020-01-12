مال وأعمال

في خطوة لاستكمال تحويل خدماتها إلى إلكترونية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اطلاق خدمة تغيير العناوين لجميع الشركات إلكترونيا عبر موقعها kbc.gov.kw «أون لاين»، بدءا من الأسبوع المقبل. وقالت «التجارة» في بيان صحافي، ان عملية تغيير العنوان الكترونيا تحتاج إلى مستندات متطلبات بلدية الكويت (عقد الإيجار و وصل إيجار) والجهات الأخرى المرتبطة بعملية تغير العنوان، مبينة أنها تقدم هذه الخدمة لربط العميل بهم. واضافت أنه بإمكان أصحاب الشركات من خلال هذه الخطوة تغيير العناوين من دون حجز المواعيد أو مراجعة العميل لاي جهة، مبينة أنه بإمكان العميل تقديم الطلب الكترونيا في أي وقت ومن أي مكان.

وأشارت إلى إمكانية الاستعلام والاصدار ودفع الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرة الى إن تفعيل الخدمة رسميا يأتي بعد العمل بها تجريبيا قبل أسبوعين. يذكر ان «التجارة» بدأت العام الماضي تلقي الميزانيات للشركات المساهمة وشركات الاشخاص اون لاين.

